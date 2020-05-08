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Aktüel

SANKO’dan anneler günü kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof.

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:29:16 -
SANKO’dan anneler günü kutlaması

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, Anneler Günü nedeniyle yayımladığı mesajında “Annelerimiz, karşılıksız sevgi ve fedakarlığın simgesidir” dedi.


Prof. Dr. Dağlı, “Sabrı ve hoşgörüsüyle kişiliğimizi şekillendiren, anlayış ve özverisiyle aile birliğinin temel taşlarından olan annelerimiz, en büyük destekçilerimizdir” ifadelerini kullandı.


Kalbi evlatları için çarpan, yaşları kaç olursa olsun evlatlarının üzerine titreyen annelerin gününü kutlayan Prof. Dr. Dağlı, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizi dünyaya getiren, bilim, akıl ve çağdaş temeller üzerinde, Türk aydınlarının yetişmesi için her türlü çabayı gösteren annelerimizin ellerinden hürmetle öpüyorum” ifadelerine yer verdi.

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