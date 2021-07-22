SANKO Üniversitesi ilk 8’de

Rapor 125 devlet ve 73 vakıf olmak üzere 198 üniversiteden 42 bin 353 lisans öğrencisinin katılımıyla hazırlandı. TÜMA 2021 listesine damgasını vuran SANKO Üniversitesi’nin Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, “2014 yılında çıktığımız bilim ve eğitim yolunda öğrencilerimizin katkılarıyla emin adımlarla hedefimizi her yıl daha da yükselterek yürüyoruz” dedi.

A Plus kurum

TÜMA 2021 sonuçlarının sürpriz olmadığını belirten Dağlı, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu sene de ‘Öğrenim Deneyimi Tatminkârlığı’ ile ‘Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet’ alanlarında A Plus üniversite olarak değerlendirildik” şeklinde konuştu.

Sorunları giderdik

Dağlı, ‘Akademik Destek ve İlgi’, ‘Uzaktan Eğitim Alt Yapısı’, ‘Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği’ ile ‘Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği’ alanlarında A kategorisinde yer aldıklarına dikkat çekti. Pandeminin yol açtığı bir takım olumsuz sonuçları gerek akademik ve idari kadro gerekse öğrencilerle birlikte çözümler üreterek bertaraf etme yoluna gittiklerini; sonuçların hem üniversite hem de Türk yükseköğretimine katkı açısından yüz güldürücü olduğunu vurgulayan Dağlı, “Mütevelli Heyetimiz, her kademede görev yapan akademik ve idari kadromuz, öğrencilerimizle uyum içinde çalışmanın karşılığını bu yıl da almanın gururunu, mutluğunu yaşıyoruz. Başarıda katkısı olan herkese teşekkür ederim” diye konuştu.