SANKO şirketleri başarılarını taçlandırdı

Bu şirketler SANKO Tekstil, SANKO Havlu, SANKO Özel Güvenlik ve SANKO Okulları olarak sıralandı. SANKO Holding İnsan Kaynakları Koordinatörü Tansel Varan, çalışan bağlılığı, çeviklik, liderlik ve yetenek odağı verilerine göre değerlendirilen ‘Kincentric Best Employers’ programında 4 şirketle ödül almaktan gurur duyduklarını belirtti. Merkezlerine her zaman insanı aldıklarını vurgulayan Varan, şunları dile getirdi: “En büyük değerimiz çalışanlarımızdır. İnsan kaynakları politikalarımızda mutlu çalışan deneyimi yaratmak en öncelikli hedefimiz. Çalışma arkadaşlarımıza adil, kapsayıcı, iş birliğine açık, huzurlu ve kendi potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri bir çalışma ortamı sağlamak için gerekli adımları atıyoruz. Şirketlerimizin başarılarında doğru liderler, yöneticiler ve çalışanlar rol oynuyor. Kincentric tarafından iş yeri mükemmelliğinin ölçümlendiği bu önemli araştırma sonucunda ‘En İyi İş Yeri Listesi’nde yer alarak taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz.”