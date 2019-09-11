Sanko Sanat Galerisinde Sergi

Ressam Rauf Tuncer, Sanko Sanat Galerisi’nde 13 Eylül Cuma günü “Altaylardan Anadolu’ya Bakış” temalı sergi açacak.

Rize’nin İkizdere’de 1955 yılında doğan Tuncer, 1974’te Rize Erkek İlköğretmen Okulu’ndan mezun oldu, 1979 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nü bitirdi.

Daha sonra Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde lisans eğitimini bitiren Tuncer, 1989 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde yüksek lisans çalışmasını tamamladı.

1974-1986 yılları arasında ilkokul ve ortaöğrenim kurumlarında resim öğretmenliği yapan Tuncer, 1986 yılında öğretmenlikten ayrılıp, İstanbul’da kendi atölyesini kurarak çalışmalarını sürdürdü.

Ardından çalışmalarını yurt dışında sürdüren Tuncer, 1990 yılında yurda dönerek, Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü’nde göreve başladı. 2009’da emekli olan Tuncer, daha sonra özel üniversitelerde dersler verdi.

Hollanda, Yunanistan, İran, Hollanda, Almanya ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede kültürel programlar yaparak, sergiler açan Tuncer, Hollanda’da Kunst Galeria Anatolia ve Bursa’da Mahfel Mado Sanat Galerilerini kuruculuğunu ve yöneticiliğini yaptı.

Vitray konusunda yayınlanmış kitabi bulunan Tuncer, Altamira Sanat Dergisinin editörlüğünü üstlendi. 200’ü aşkın ulusal ve uluslararası karma ve kişisel sergiye imza atan sanatçının Kültür Bakanlığı başta olmak üzere, yurt içi ve dışında, birçok kurumun müze ve koleksiyonlarında resimleri yer alıyor.

Yurtiçi ve dışında birçok mimari eserde vitray çalışmaları bulunan ve Türk Dünyası Hizmet Ödülü sahibi olan Tuncer, GESAM üyesidir.

Tuncer’in 13 Eylül Cuma günü saat 17.30’da açılacak sergisi, 4 Ekim’e kadar gezilebilecek.