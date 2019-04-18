SANKO Sanat Galerisinde sergi

Ressam Nadir Özbek, Sanko Sanat Galerisinde yarın “Gördüğümden ötedeyim aslında, hissettiklerinin ise tam merkezinde” teması ile hazırladığı eserlerini sergileyecek.

Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümünden 1989 yılında lisans eğitimini tamamlayan Özbek, 1994 yılında Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesi olan Özbek, 2016’dan beri derneğin genel sekreterliğini yapmaktadır. Bugüne kadar 17 kişisel sergi açan, yurt içi ve yurt dışında çok sayıda karma sergi ve çalıştaya katılan sanatçının özel koleksiyonlar ile çeşitli kurum ve kuruluşlarda eserleri bulunuyor.

Sanat eğitimcisi olarak çalışan ve resim çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde sürdüren Özbek’in yarın (19 Nisan 2019) saat 17.30’da açılacak sergisi, 17 Mayıs’a kadar açık kalacak.