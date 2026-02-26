  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Cumhur İttifakı’nda ‘doğum günü’ zerafeti: Bahçeli'den Erdoğan'a hediyesinde dikkat çeken detay Birçok ilde eğitime ara verildi: Çok kuvvetli kar yağışı geliyor… Orban’dan Zelenskiy’e “Savaş senin problemin” çıkışı! Petrol boru hattını hemen aç Hoş geldin Ya Şehr-i Ramazan! İl il imsak ve iftar vakitleri Yapay zeka hız katıyor: Günde 16 binden fazla fetva yanıtı Kafkasya’da yeni güç hattı: Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan bloğu Siber dolandırıcıların kripto oyunu bozuldu! 11 ilde eş zamanlı baskın: 19 gözaltı, 17 tutuklama AYM Başkanı Özkaya'dan önemli açıklamalar! O zaman da "Reis" idi, şimdi de "Reis" Erdoğan’ın yanındaki bu delikanlıyı tanıdınız mı? Bilim dünyası şokta! Sen de mi Deccal: Hawking’in de çıplak kızlarla fotoğrafları ortaya çıktı
Ekonomi SANKO Holding’de CEO Görevine Cantekin Dinçerler Atandı
Ekonomi

SANKO Holding’de CEO Görevine Cantekin Dinçerler Atandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
SANKO Holding’de CEO Görevine Cantekin Dinçerler Atandı

120 yılı aşkın köklü sanayi geçmişi, çok sektörlü üretim gücü ve sürdürülebilir büyüme yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren SANKO Holding, kurumsal yapısını daha da güçlendirme vizyonu ve stratejik hedefleri doğrultusunda Yönetim Kurulu kararıyla Cantekin Dinçerler’i 23 Şubat 2026 tarihi itibarıyla CEO olarak görevlendirmiştir.

Dinçerler, farklı sektörlerde edindiği üst düzey yönetim tecrübesiyle grubun öncelikleri çerçevesinde operasyonel uyum ve koordinasyonun güçlendirilmesi ile süreçlerin etkin şekilde yürütülmesinden sorumlu olacak.

1971 yılında Ankara’da doğan Cantekin Dinçerler, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuş; Bilkent Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansını tamamlamıştır. Finans alanında MBA ve doktora derecelerini Texas McCombs School of Business’tan almıştır.

Profesyonel kariyerine ABD’de Enron’da başlayan Cantekin Dinçerler, ardından McKinsey & Company ve Oliver Wyman’da partner olarak görev yapmıştır. 2013–2023 yılları arasında Koloğlu Holding’de CEO olarak görev almış, Haziran 2023 – Ocak 2026 döneminde ise Polisan Holding’de İcracı Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO olarak görev yapmıştır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23