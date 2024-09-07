SANKO geleceğin teknolojisini üretecek gençleri destekliyor

SANKO Holding yürütücülüğünde çevre temalı hazırlanan yarışmada, finale kalan 80 takım, (360 öğrenci) TEKNOFEST 2024 kapsamında Antalya ANFAŞ’ta düzenlenen “Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması” finalinde projelerini jüriye sunma heyecanı yaşıyor.



Yurtiçi ve yurt dışından öğrencilerin yer aldığı Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması finalinde, öğrencilerin geliştirdiği çevre dostu projeler ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.





ÇEVRE VE ENERJİ TEKNOLOJİLERİ YARIŞMASINA REKOR BAŞVURU

2020 yılından beri SANKO Holding’in yürütücülüğünde düzenlenen Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ilgi her geçen yıl artarak devam ediyor.



2020’de Gaziantep, 2021’de İstanbul, 2022’de Trabzon ve Samsun, 2023’te ise Ankara ve İzmir’de düzenlenen TEKNOFEST Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’na toplam 31 bin 760 takım başvuru yapmıştı.





‘İlkokul’, ‘Ortaokul’, ‘Lise’, ‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ‘Üniversite ve Üzeri Seviyesi’ ve ‘Lise Seviyesi’ kategorilerinde düzenlenen TEKNOFEST 2024 Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışmasına ise yurt içi ve yurt dışından 150 bin 181 takım başvuru yaparken 80 takım da finalde yarışma hakkı kazandı.



ZİYARETÇİLER BİSİKLETLE TEMİZ ENERJİ ÜRETİMİNİ DENEYİMLEDİ

SANKO Enerji’nin TEKNOFEST’e özel düzenlediği etkinlikte, çocuklar bisiklet pedalını çevirerek rüzgar türbinini harekete geçirip, kendi ürettikleri enerjiyle cep telefonlarını şarj etme fırsatı buluyor. Eğlenceli ve interaktif deneyimle, çocuklara yenilenebilir enerjinin nasıl çalıştığını pratik bir şekilde gösterilmesi amaçlanıyor. Bisikletle enerji üretimi, sürdürülebilir enerji kaynaklarına dikkat çekmenin yanı sıra, katılımcılara temiz enerji üretiminin günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğini de öğretici bir şekilde sunuyor.

YENİLİKÇİ VE TEKNOLOJİK FİKİRLERİN GELİŞTİRİLMESİ HEDEFLENİYOR

Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması ile toplumda yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ve enerji verimliliği kültürü oluşturulması, verimlilik ve çevre konularında farkındalığın artırılarak yenilikçi ve teknolojik fikirlerin geliştirilmesi hedefleniyor.



SANKO Holding, toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye’nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST’in bu yıl beşinci kez ana paydaşları arasında yer alarak geleceğin teknolojilerini üretecek gençleri desteklemeyi sürdürüyor.





Yarışmanın amacı; endüstriyel işletmelerin uyguladığı enerji verimli ve çevre duyarlı uygulama projelerini ve teknolojileri ortaya çıkararak bilgi ve tecrübelerin paylaşılmasını sağlamak, genel anlamda endüstriyel alanda enerji verimliliğini artırmaktır.



TEKNOFEST Akdeniz kapsamında Antalya ANFAŞ’ta düzenlenen yarışlar, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.