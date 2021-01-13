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Ekonomi SANKO ENERJi, Göcek’te 611 bin litre atık topladı
Ekonomi

SANKO ENERJi, Göcek’te 611 bin litre atık topladı

DenizTemiz Derneği (TURMEPA) üyesi olan Sanko Enerji, sponsor olduğu “TURMEPA I” teknesiyle Muğla’nın Göcek koylarında 1059 tekneden 611 bin litre atık topladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-13 11:40:00 -
SANKO ENERJi, Göcek’te 611 bin litre atık topladı

3 bin 400 kişinin günlük ürettiği atık suya eşdeğer miktardaki atığın toplanmasıyla yaklaşık 5 milyon litre deniz suyu temiz kaldı.

TURMEPA ve Sanko Enerji’nin sürdürdüğü “denizi kirlilikten koruma” çalışmaları, ekolojik önem taşıyan bölgelerin korunmasına ve balık popülasyonunun yeniden inşasına katkı sağlıyor.

Söz konusu çalışmayla, yat ve turistik teknelerden toplanan atık suyun deniz ortamına karışması önlenerek deniz canlılarına sağlıklı bir yaşam alanı sağlanırken, deniz habitatının bozulması da engelleniyor.

Sanko Enerji, 9 yıldır sponsor olduğu TURMEPA I teknesiyle, yaz sezonunda haftada 25 bin 520 deniz aracının görüldüğü Göcek koylarının mavi kalması için çalışmalarına devam ediyor. 

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