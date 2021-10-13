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Ekonomi Sanko Enerji, Avrupa’da yatırım yapacak
Ekonomi

Sanko Enerji, Avrupa’da yatırım yapacak

Sanko Enerji Üst Yöneticisi Hakan Yıldırım, karbonsuz yeni ekonomik düzende öncü olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 16:56:00 -
Sanko Enerji, Avrupa’da yatırım yapacak

Yıldırım, Paris Anlaşması’nın onaylanmasının Türkiye’nin alacağı pozisyon açısından olumlu olduğunu ifade etti. Yıldırım, Türkiye’nin alacağı pozisyonun önemli olduğunu belirterek, “Bu düzende söz sahibi olmak istiyorsak, ilk odak noktasının dijitalleşme olması lazım. Yeni düzene uyum sağlarken dijital altyapının da dönüşmesi gerekli” dedi.

Karbonsuz yeni ekonomik düzende şirket olarak öncü olmayı hedeflediklerini anlatan Yıldırım, “Bunun en önemli adımlarından biri olan dijital dönüşümü gerçekleştirmek için ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Ülkemizde bu ekonomik yeni ekonomik düzene geçişte lider rolü oynamak istiyoruz. Bunun için elimizi taşın altına koymaktan çekinmeyiz” ifadelerini kullandı. Yıldırım, bin megavatlık portföyünün tamamı yenilenebilir enerji kaynaklarından oluşan bir şirket olarak Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde yatırım yapmayı planladıklarını belirtti.

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