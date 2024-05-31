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Gündem Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği
Gündem

Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Yeniakit Publisher
2024-05-31 15:11:00 -
Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Her fırsatta Atatürkçülük yaparak milli duyguları sömüren Cumhuriyet ve Sözcü, TSK’nın İzmir’deki gövde gösterisini görmezden geldi. Sözcü manşetinde Efes-2024 Tatbikatı'na hiç yer vermezken, Cumhuriyet gazetesi ise kibrit kutusu kadar yer ayırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı’nın “seçkin gözlemci günü” gerçekleştirildi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'na, 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personel katıldı.

Göğüs kabartan görüntülere ev sahipliği yapan tatbikatta Türkiye’nin askeri gücü gözler önüne serildi. Söz konusu tatbikat ulusal ve uluslararası basında geniş yer buldu.

Atatürkçüler sessiz!..

Ancak “milliyetçilik” dendiği zaman mangalda kül bırakmayan Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri, Efes-2024 Tatbikatı’na sessiz kaldı! Türkiye’nin özellikle askeri alanda güçlenmesinden duydukları rahatsızlığı her fırsatta ima yoluyla da olsa dile getiren Sözcü ve Cumhuriyet, tatbikat haberine gereken ilgiyi göstermedi. Sözcü’nün birinci sayfasında tatbikat haberi hiç yer almadı. Cumhuriyet’te ise olabilecek en küçük şekilde habere yer verildi.


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