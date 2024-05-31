Sanki Yunan gazetesi! Atatürkçü medyada tatbikat sessizliği

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından Efes-2024 Tatbikatı’nın “seçkin gözlemci günü” gerçekleştirildi. İzmir'in Seferihisar ilçesindeki Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde gerçekleştirilen Efes-2024 Tatbikatı'na, 45 ülkeden yaklaşık 11 bin personel katıldı.

Göğüs kabartan görüntülere ev sahipliği yapan tatbikatta Türkiye’nin askeri gücü gözler önüne serildi. Söz konusu tatbikat ulusal ve uluslararası basında geniş yer buldu.

Atatürkçüler sessiz!..

Ancak “milliyetçilik” dendiği zaman mangalda kül bırakmayan Sözcü ve Cumhuriyet gazeteleri, Efes-2024 Tatbikatı’na sessiz kaldı! Türkiye’nin özellikle askeri alanda güçlenmesinden duydukları rahatsızlığı her fırsatta ima yoluyla da olsa dile getiren Sözcü ve Cumhuriyet, tatbikat haberine gereken ilgiyi göstermedi. Sözcü’nün birinci sayfasında tatbikat haberi hiç yer almadı. Cumhuriyet’te ise olabilecek en küçük şekilde habere yer verildi.



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