Sanki kimyasal saldırı düzenlendi! Ümit Özdağ'a askerden tepki
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen toprak kayması sonrası TSK ve sivil ekipler kurtarma çalışmalarında bulunurken, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın astronot gibi giyinip bölgede algı operasyonu yapmasına tepki gösterildi.
Geçtiğimiz gün Erzincan'ın İliç ilçesi Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda, toprak kayması meydana geldi.
Erzincan'da provokasyon yaptı
Toprak altında kalan 9 işçi için arama kurtarma çalışmaları hız kesmeden sürerken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kaymasının bulunduğu alana özel maske ve özel kıyafetle girmek istedi.
Asker tepki gösterdi
Askerin durdurması üzerine "Bizi içeri almıyorlar" yaygarası koparan Özdağ'a görevli bir asker, "Siz bunları giyip gelmişsiniz, içeride çalışan arkadaşlarımız var. Biz zehirlenmedik de siz mi zehirleneceksiniz?" diyerek tepki gösterdi.
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Siyanür tehlikesi yok
Erzincan'ın İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağında meydana gelen toprak kayması sonrası bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin maden sahasına giriş çıkışları kontrollü şekilde devam ediyor.
Öte yandan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ile Çevre ve İklim Değişikliği Bakanlığı bölgede herhangi bir siyanür sızıntısı olmadığını açıkladı.
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