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Dünya Sanki katliamları başkası yaptı! ABD'den pişkin 'Ramazan' mesajı
Dünya

Sanki katliamları başkası yaptı! ABD'den pişkin 'Ramazan' mesajı

Irak ve Afganistan başta olmak üzere İslam coğrafyasını kanla gölünü çeviren ABD'den Ramazan ayı için pişkin bir mesaj yayımlandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 19:06:00 -
Sanki katliamları başkası yaptı! ABD'den pişkin 'Ramazan' mesajı

İslam coğrafyasını kan gölüne çeviren ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan'ın tefekkür, ibadet, oruç ve sadaka ayı olduğuna işaret ederek başta ABD'deki Müslümanlar olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanların ramazanını pişkin bir mesajla kutladığını belirtti.

Hem ABD'de hem de dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla çoğu Müslüman'ın ramazan boyunca sanal ve dijital ortamlarda bir araya gelmek zorunda kalacağını hatırlatan Blinken, "Geçen yıl çok büyük kayıplar verdik. Aynı zamanda, bu kötü zamanlara karşı sağlık çalışanlarından umut ve kararlılık hikayeleri dinledik. Müslümanlar birliktelik, inanç ve ortak insanlık için ön saflarda yer aldı. Bu kadar fedakarlık yapan herkes: Size borçluyuz." ifadelerine yer verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının büyükelçilik ve konsoloslukları ile dünya çapında Müslüman toplumlarla olan ilişkilerine bağlı olduğunu belirten Blinken, "Manevi yenilenmenin kutsal ayı başlarken tüm Müslümanlara mübarek bir ramazan dilerim." ifadelerini kullandı.

ABD, İslam coğrafyasını kan gölüne çevirdi

İslam coğrafyasında yaptığı katliamlarıyla bilinen ABD, Müslüman ülkelerde kan ve gözyaşına sebep olan ülkelerin başında geliyor.

11 Eylül saldırılarını bahane eden ABD, 2001 yılında Afganistan'ı işgal etti ve kadın, çoluk-çocuk, hastane, okul demeden şehirleri bombaladı. ABD, Afganistan'da yüzbinlerce Müslümanı katletti.

Afganistan işgalinin ardından Irak'a gözünü çeviren ABD, bu ülkeyi de daha sonra "bulamadık" diye itiraf ettiği "kitle imha silahları" bahanesiyle işgal etti. Bağımsız kuruluşların araştırmalarına göre, Irak’ta 1 milyonu aşkın Müslüman öldürüldü. 2 milyon Iraklı Müslüman mülteci durumuna düştü. 7 bin Müslüman hapse atıldı, 16 bin sivil kayıp. 34 bin doktor ülkeden kaçtı. 2 bin doktor öldürüldü, 250 doktor kaçırıldı. İşsizlik yüzde 70’e çıktı. 4 milyon Iraklı açlığa mahkum edildi.

İşgal edilen ülkelerde ABD yerini taşeron terör örgütlere bırakırken etnik çatışmalarla ülkeler istikrarsızlaştırıldı.

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