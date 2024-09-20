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Teknoloji Sanki ekmek kuyruğu! 120 bin TL'lik o ürün için geceden sıraya girdiler
Teknoloji

Sanki ekmek kuyruğu! 120 bin TL'lik o ürün için geceden sıraya girdiler

Yeniakit Publisher
2024-09-20 09:16:00 -
Sanki ekmek kuyruğu! 120 bin TL'lik o ürün için geceden sıraya girdiler

Iphone'nun yeni modeli Türkiye'de Üsküdar ve Kadıköy'de bulunan mağazalarda satışa sunuldu. Son çıkan model iphone 16 pro ve iphone pro max'ın fiyatı çeşitli özelliklerine göre 65 bin TL'den başlayıp, 120 bin TL'ye çıkıyor. Telefona sahip olmak isteyen vatandaşlar, akşam saatlerinde mağaza uzun kuyruklar oluşturdu.

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, Üsküdar'da bulunan bir alışveriş merkezinde ve Kadıköy'deki mağazasında, saat 07.00'da satışa sunuldu.

İstanbul'un çeşitli ilçelerinden gelerek, akşam saatlerinden itibaren mağaza önünde sıraya girmeye başlayan vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.

Telefonun güncel fiyatı ise 65 bin TL'den başlayarak, 120 bin TL'ye kadar çıkıyor.

'HER SENE AYNI SIRA'

Yeni çıkan modele bir an önce sahip olmak istediğini belirten Ali Zaman, "16 Pro Max çıktı, bugün 20 Eylül onu almaya geldik. 179'uncu sıradayım, yapay zeka özelliğiyle tanışmaya geldik. Her sene 20 Eylül, 23 Eylül, 24 Eylül' de aynı bu sırayı yaşıyoruz. Ben Zeytinburnu'nda oturuyorum, Zeytinburnu'ndan buraya gece saat 23.30'dan beri sıradayım burada." diye konuştu.

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