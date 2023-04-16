  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Ahmet Davutoğlu’nun hastalığı bakın ne! 10 gündür ortada yoktu! Parti yöneticisi ağzından kaçırdı

"Erdoğan'la aynı düşünüyoruz" dediği anda Fatih Portakal'ı Cumhurbaşkanı ararsa...

Krizin bilen o isim, üstüne basa basa uyardı: Çözüm hazine tahvilleri, altın! Altında bankaların son tahmini, analizleri

Sudan'daki çatışma için bomba açıklama! "Zafer yakın"

Uzman isimden İstanbul için korkutan uyarı: O tarihe kadar boğazdaki yalıları su basacak!

CHP'li Fikri Sağlar'dan 'Diyarbakır' yalanı! 8 yıl öncesinin fotoğrafı ile algı yaptı

Rusya, Donetsk’te 5 katlı apartmanı vurdu! 11 ölü, 22 yaralı

Sonunda bunu da yaptılar! Emekçilere CHP zulmü

Program belli oldu! 14 Mayıs'a kadar 40 miting yapacak

Meteorolojiden kritik uyarı: Kuvvetli yağış geliyor!
Yaşam Sanki dün yapıldı! Bu kilimin yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız
Yaşam

Sanki dün yapıldı! Bu kilimin yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız

Yeniakit Publisher
2023-04-16 15:55:00 -
Sanki dün yapıldı! Bu kilimin yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız

Kayseri'de satılan bu kilim adeta zamana meydan okuyor.

https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sanki-dun-yapildi-bu-kilimin-yasini-duydugunuzda-cok-sasiracaksiniz-50790

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23