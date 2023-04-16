Sanki dün yapıldı! Bu kilimin yaşını duyduğunuzda çok şaşıracaksınız
Kayseri'de satılan bu kilim adeta zamana meydan okuyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sanki-dun-yapildi-bu-kilimin-yasini-duydugunuzda-cok-sasiracaksiniz-50790
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Kayseri'de satılan bu kilim adeta zamana meydan okuyor.
https://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/sanki-dun-yapildi-bu-kilimin-yasini-duydugunuzda-cok-sasiracaksiniz-50790
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