  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Osmanlı ordusundaki Venezuelalı komutanı tanıyalım! İşte Nogales Bey’in hikayesi

4 bin liraya lahmacun ve çorba satan Bedri Usta hakkında soruşturma başlatıldı!

“Zorbalık meşrulaştı” diyen Destici: Tüm dünya tehdit altında

'Uluslararası hukuk' dalaveresine son! Venezuela işgal ediliyor

Komşuda alarm! Havalimanlarında iniş kalkışlar askıya alındı

Trump'ın Maduro baskını sonrası ipler gerildi! Kim Jong-Un İran'ı uyardı, hemen temin edin

Sokak köpeklerini başka ülkelere satma planı!

Konut alım ve kiralamada büyük devrim: Artık sadece kafeler değil, binalar ve daireler de puanlansın!

Sır perdesi aralanıyor! Yeni konuşma kayıtları ortaya çıktı! Güllü öldükten sonra kızı, oğlu ve gelini...

SDG elebaşı Ferhat Abdi Şam’da! Entegrasyon görüşmeleri başladı
Yaşam Saniyelerle ölümden döndüler! Durakta can pazarı
Yaşam

Saniyelerle ölümden döndüler! Durakta can pazarı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Hatay’da yağışla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada, kontrolden çıkan bir otomobil yolcu dolu durağa daldı.

Hatay’da yağışla birlikte kayganlaşan yolda 9 aracın karıştığı zincirleme kazada, kontrolden çıkan bir otomobil durağa daldı.

 

Kaza, sabah saatlerinde Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına neden oldu. Yoldan çıkan otomobillerden biri, otobüs durağına çarptı. Bu sırada durakta bekleyen kişiler son anda kaçarak kurtuldu. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, duraktaki kişilerin kaçtığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

"Karımla kavga ettim" dedi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı! Çorlu'da akılalmaz kaza
"Karımla kavga ettim" dedi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı! Çorlu'da akılalmaz kaza

Yerel

"Karımla kavga ettim" dedi, arabayı bırakıp kayıplara karıştı! Çorlu'da akılalmaz kaza

Sinop'ta yürekleri yakan kaza haberi! Ölü sayısı 3'e yükseldi
Sinop'ta yürekleri yakan kaza haberi! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Yerel

Sinop'ta yürekleri yakan kaza haberi! Ölü sayısı 3'e yükseldi

Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var
Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

Yerel

Sarıkamış şehitlerini anacaklardı… Feci kaza! 17 yaralı var

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23