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Dünya Saniyede bir buçuk milyon insanı öldürebilir! "Bu bir meydan okumadır"
Dünya

Saniyede bir buçuk milyon insanı öldürebilir! "Bu bir meydan okumadır"

Kuzey Kore'nin geçtiğimiz günlerde görücüye çıkardığı, saniyede bir buçuk milyon insanı öldürme kapasitesine sahip dünyanın en büyük taşınabilir nükleer füzesine ilişkin Japonya'dan açıklama geldi. Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, "Teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 08:49:00 -
Saniyede bir buçuk milyon insanı öldürebilir! "Bu bir meydan okumadır"

Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore’de hafta sonu Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 75. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan törene ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kişi, alışılagelmiş ICBM’lerin yanı sıra denizaltıdan atılan balistik füzelerin (SLBM) geliştirilmiş versiyonu olduğuna inanılan yeni füzelerin törende teşhir edilmesini eleştirdi.

Kuzey Kore’nin ısrarla saldırı reaksiyonlarını çeşitlendirmenin peşinde olduğunu belirten Kişi, “Kuzey Kore, aralıksız ve hızlıca saldırı kapasitesini güçlendiriyor. İlgili ülkeler ve Japonya açısından istihbarat toplama, müdahale tavrı ve teyakkuzda olma açısından bu, bir yeni meydan okumadır.” dedi.

Kişi, Pyongyang üzerinde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) yaptırımlarının uygulanmasına yönelik uluslararası toplumla iş birliğini sürdüreceğini söyledi.

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