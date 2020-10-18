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Teknoloji Saniyede 100 milyar kare çekebilen kamera geliştirildi
Teknoloji

Saniyede 100 milyar kare çekebilen kamera geliştirildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Lihong Wang, saniyede 100 milyar kare çekebilen 3 boyutlu bir kamera geliştirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 05:24:00 -
Saniyede 100 milyar kare çekebilen kamera geliştirildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü bünyesinde çalışmalarını sürdüren bilim insanı Lihong Wang, saniyede 100 milyar kare çekebilen 3 boyutlu bir kamera geliştirerek önemli bir başarıya imza attı.

Wang tarafından geliştirilen yeni teknoloji, 'Sıkıştırılmış Ultra Hızlı Fotoğrafçılık' teknolojisi yardımıyla geliştirildi.

Wang'ın açıklamalarına göre yeni kamera, tıpkı insanlar gibi yakındaki ve uzaktaki nesneleri algılayarak bunları tek bir 3 boyutlu resimde birleştirebiliyor. Kamerada bulunan lens, iki yarı şeklinde çalışıyor. Böylece tek bir lens, iki farklı görüş elde edebiliyor.

Wang, geliştirdiği yeni kameranın ultra hızlı üç boyutlu kare yakalama yeteneğine de sahip olduğunu ve pek çok kullanım alanı sunacağını kaydetti.

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