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Yerel Saniye saniye kaydedildi! Bakın nasıl serinledi
Yerel

Saniye saniye kaydedildi! Bakın nasıl serinledi

Yeniakit Publisher
2024-07-09 22:15:00 -
Saniye saniye kaydedildi! Bakın nasıl serinledi

Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Adana'da sıcaktan bunalan vatandaşın imdadına kepçe operatörü yetişti.

Adana'da yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların 40 derecenin üzerinde seyretmesi ile sıcaktan bunalan vatandaşlar ilginç yöntemler ile serinliyor. Kozan ilçesi Çanaklı Mahallesi'nde sulama kanalı çevresinde bulunan bir vatandaş sıcaktan bunalınca imdadına kepçe operatörü yetişti. Kanala girmeyen vatandaşı kepçe operatörü sulama kanalından kepçesine su alıp üzerine dökerek serinletti. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedildi.

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