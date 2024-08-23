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Yerel Saniye saniye kamerada! Motosikletli maganda dükkana şarjör boşalttı
Yerel

Saniye saniye kamerada! Motosikletli maganda dükkana şarjör boşalttı

Yeniakit Publisher
2024-08-23 09:23:00 -

İstanbul Avcılar’da kuyumcu ve bir telefoncu dükkanına motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir kişi kendini yere yatarak son anda kurtuldu. O görüntü anbean kamerada.

Olay, saat 16.00 sıralarında İstanbul'un Avcılar ilçesine bağlı Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirlenemeyen 2 kişi, motosikletle sokağa gelerek kuyumcu ve cep telefonu dükkanına ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde güvenlik önlemi alana polis ekipleri çalışma başlattı. İki iş yerine toplam 7 mermi isabet ettiği görüldü. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kendini yere atarak son ana kurtuldu

Öte yandan, saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, saldırı esnasında dükkanın önünden geçen bir adamın kendini yere atarak son anda kurtulduğu anlar yer aldı.

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