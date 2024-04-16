Saniye saniye görüntülendi! İşte motosikletli mazgal hırsızları

Depremin en çok yıkıma neden olduğu mahallelerden olan Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’ndeki sokaklarda bulunan mazgallar, hırsızlar tarafından çalındı. Mahallede bulunan bir güvenlik kamerasına, motosikletli hırsızların sokaktaki mazgalı çalma anı yansıdı. Görüntülerde; 3 şahsın öncelikle çevreyi kontrol ettikten sonra mazgalları çaldıkları görüldü.

“Hırsızlık olaylarına karşı güvenlik tedbirleri olarak gece bekçileri işe aldık”

Genellikle böyle hırsızlık olayları yaşadıklarını ifade eden Ali Bilmez, “İş makinelerimize, araç ve gereçlerimize karşı hırsızlık olaylarıyla denk geldik. Hırsızların kimilerini ihbar ettik kimilerini de yakalayamadık ve ihbar edemedik. Genellikle hırsızlar, demir ağırlık eşyaları çalıyorlar. Geçtiğimiz günlerde makinelerimizden yakıtlarımız çalındı. Bu tarz hırsızlık olayları oluyor. Hırsızlık olaylarına karşı güvenli tedbirleri olarak gece bekçileri işe aldık” dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO