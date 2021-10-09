Sanger Ahmadi kimdir, nereli? Sanger Ahmadi yakalandı mı?
Sanger Ahmadi kim? Sanger Ahmadi kim? Uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi yakalandı. Sanger Ahmadi nerede yakalandı?
Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi İstanbul'da yakalandı. Peki, Sanger Ahmadi kimdir?
Sanger Ahmadi kimdir, nereli? Sanger Ahmadi yakalandı mı?
Almanya'da 30'dan fazla suça karıştığı ifade edilen 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç örgütü lideri Afganistan uyruklu Sanger Ahmadi ve 4 örgüt üyesi İstanbul'da yakalandı. İstanbul Bahçelievler'de bir otelde yakalanan Sanger Ahmadi, 2017 yılında Almanya'dan sınır dışı edilmişti. Gözaltına alınan süphelilerin emniyette sorgusunun devam ettiği öğrenildi.