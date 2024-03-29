Sandık Müslümanı Ekrem, namaza davet eden müfettişi sürdü
Liyakatli personeli işten atıp yerine yandaşlarını dolduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emrindeki mütedeyyin personele zulmediyor. İmamoğlu, 27 yıldır İBB’de müfettiş olarak çalışan Murat Şahin’i yönetmeliklere aykırı bir şekilde sırf inancından dolayı tenzili rütbe ile büro hizmetlerine sürerek büyük bir zorbalığa imza attı.
HABER MERKEZİ
Göreve geldiği günden beri liyakatli personeli işten atıp yerine yandaşlarını dolduran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, emrindeki mütedeyyin personele zulmetmeyi sürdürüyor. Akit’in dün “Yasin Okuyan Ekrem’in personeli namazlarını teyemmümle kılıyor” başlığıyla gündeme getirdiği ve İBB iştiraki İSTGÜVEN A.Ş. bünyesinde çalışan güvenlik personeline yönelik zulüm sürerken bir skandal da Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda patlak verdi. 27 yıldır İBB’de çalışan ve doğrudan İBB Başkanı’na bağlı görev yapan Müfettiş Murat Şahin, sırf inancından dolayı, “müfettişlerin görevden alınmasını engelleyen Teftiş Kurulu Yönetmeliğinin 48. Maddesi”ne de aykırı şekilde tenzili rütbe ile Büro Hizmetlerine sürüldü.
Suçu: Namaza teşvik
İdare Hukuk tarihinde görülmeyen bir zorbalığa imza atan İBB yönetiminin bununla yetinmeyerek mesai arkadaşlarını namaz kılmaya teşvik ettiği gerekçesiyle CHP’lilerin gözüne batan Murat Şahin’e uyduruk gerekçelerle aynı anda tam 8 adet soruşturma açarak psikolojik lince tabi tuttuğu öğrenildi. Akit’in deşifre ettiği skandal mobbing, seçimden önce cami cami dolaşan ve seçmene Kur’an-ı Kerim ile seccade hediye eden CHP’li İmamoğlu’nun gerçekte dindar personele reva gördüğü muameleyi bir kez daha gözler önüne serdi.
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