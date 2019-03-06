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Sandık görevli ücretleri ne kadar 2019?

Sandık görevli ücretleri 2019 yılı yerel seçimleri için araştırılıyor. Sandık görevlisi sorgulama nasıl yapılır? YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olarak belirlendi. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. Sandık görevlisi seçimleri ne zaman sona erecek? Sandık görevli ücretleri ne kadar 2019? İşte detaylar...

06 Mart 2019 Çarşamba 22:35
Sandık görevli ücretleri ne kadar 2019?

Sandık görevli ücretleri 2019 yılı yerel seçimleri için araştırılıyor. Sandık görevlisi sorgulama nasıl yapılır? YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olarak belirlendi. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. Sandık görevlisi seçimleri ne zaman sona erecek? Sandık görevli ücretleri ne kadar 2019? İşte detaylar...

Sandık görevlisi ücreti ne kadar?

YSK'nın 9 Ocak 2019 tarihinde yayımladığı karara göre en yüksek seçim görevlisi ücreti 261 lira olacak. YSK'ya başvurularını yapan adayların görev yerleri belli olurken, eğitimlere başlandı. İşte, görevlilerin alacağı sandık görevlisi ücretleri;

A) YÜKSEK SEÇİM KURULU

* Başkan ve Üyeler 261,00 TL

* Siyasi Parti Temsilcileri ve Birinci Derecede Sorumlu Görevliler (Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı) 130,00 TL

* İkinci Derecede Sorumlu Görevliler (Şube Müdürü, BİM Müdürü, BİM Koordinatörü Seçim Uzmanı, Seçim Uzman Yardımcısı, 126,00

Mali Hizmetler Uzmanı,) TL

* Üçüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Şef, Çözümleyici, Programcı, İstatistikçi, Mühendis,) 124,00 TL

* Dördüncü Derecede Sorumlu Görevliler (Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, Memur, Teknisyen, Dağıtıcı Sekreter, Santral Memuru, Bilgisayar İşletmeni, Arşiv Memuru) 121,00 TL

* Şoför, Hizmetliler, Bekçi ve Diğer Personel 115,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

B) İL VE İLÇE SEÇİM KURULLARI

* Başkanlar ve İl Seçim Kurulları Üyeleri 130,00 TL

* İlçe Seçim Kurulları Üyeleri 115,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Müdürleri 126,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Zabıt Katipleri 121,00 TL

* Seçmen Kütük Bürosu Hizmetlileri 115,00 TL

* Askı Yeri Görevlileri 110,00 TL

* Memurlar (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Şoförler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

* Hizmetliler (Başka kurum personeli olup görevlendirilenler) 110,00 TL

C) SANDIK KURULLARI

* Başkan 124,00 TL

* Üye 115,00 TL

D) BİNA SORUMLULARI 124,00 TL

Seçim işlerinde çalıştırılacak olanların yaptırılacak işin niteliklerine göre hangi derecede sorumlu görevli oldukları Yüksek Seçim Kurulu Başkanı tarafından belirlenir.

Sandık başı görevi eğitimleri sürüyor

Sandık kurullarının oluşum işlemlerinin tamamlanması, oluşumda görev alanlara bu hususun bildirilmesi ve seçim işlerinde görevlendirileceklere ilişkin eğitim çalışmaları ise 4 Mart’ta başladı. Sandık alanlarında görevli bina sorumluları, kolluk güçleri ve sandık kurulu üyelerini görev yerine ulaştırmak için görevlendirilmiş kişilerin SEÇSİS’e işlenmesi 23 Mart’ta bitirilecek. 24 Mart Pazar günü ise sandık seçmen listelerine sandık çevresi ve sandık kurulu görevlileri şerhi işlenerek çoğaltılmaya başlanacak.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 22:35
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