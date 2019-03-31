Sandık başında silahlı kavga! Ölüler var Malatya'nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavga sırasında 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi hayatını kaybetti Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi. Şüpheli gözaltında Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı. 2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı. Kaynak: DHA Taşlı sopalı seçim kavgası! Yaralılar var

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