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Sandık başında silahlı kavga! Ölüler var

Malatya'nın Pötürge ilçesinde, oy verme işlemi sırasında çıkan silahlı kavga sırasında 2 kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi.

31 Mart 2019 Pazar 11:27
Sandık başında silahlı kavga! Ölüler var

Olay, saat 10.30 sıralarında Pütürge ilçesi Bölünmez Mahallesi'nde meydana geldi.

2 kişi hayatını kaybetti

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Bölünmez Mahallesi İlkokulu'na kurulan sandık başında, oy kullanma işlemi sırasında iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında tabancayla vurulan Hasan Aktaş ile İlyas Aktaş, yaşamını yitirdi.

Şüpheli gözaltında

Güvenlik güçlerinin müdahale ettiği kavganın ardından tabancayı ateşlediği belirtilen kişi gözaltına alındı.

2 kişinin cansız bedenleri, yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Güvenlik güçleri, olayların daha fazla büyümemesi için okul çevresinde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kaynak: DHA 

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 11:27
  1. yerel seçim
  2. Malatya
  3. silahlı kavga

YORUM YAZ

  • AaaAaa1 sa önce
    ölenler ve öldürenler kim olursa olsun parmaklarından sızan kanla buna sebep olanlar elbette Allah a o gün hesap verecekler.onlara bu dünyada da ebedi bir rezillik var.
  • Şaka gibiŞaka gibi1 sa önce
    Yapmayın kardeşler bu sadece bir seçim. Değermi birbirimizin kalbini kırmaya, katil olmaya. Bir müslüman olarak Bunun hesabını nasıl vereceksin?

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