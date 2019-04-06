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Seçim 2019 Sayfası

Sandığından oy çıkmadığını söyleyen bağımsız aday, oyuna kavuştu

Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve oy kullandığı sandıktan oyunun çıkmadığını ileri süren Bekir Karadaş oyuna kavuştu.

06 Nisan 2019 Cumartesi 17:41
Sandığından oy çıkmadığını söyleyen bağımsız aday, oyuna kavuştu

Antalya’da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan ve oy kullandığı sandıktan oyunun çıkmadığını ileri süren Bekir Karadaş oyuna kavuştu. 1020 numaralı sandıkta oy kullanan Karadaş’ın sandığından 1 oy çıktı. Karadaş, İl Seçim Kuruluna yaptığı itirazı ise geri çekeceğini söyledi.


Antalya’da yaşayan 2 çocuk babası Bekir Karadaş, 19 Şubat 2019 tarihinde Antalya Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için tek bağımsız aday olarak seçime girdi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde oyunu Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi’ndeki Mustafa Rüştü Tuncer İlkokulu 1020 No’lu sandıkta kullanan Karadaş, il genelinde toplam 759 oy alarak yüzde 0.05 oy oranıyla yarıştığı 8 adayın gerisinde kalıp seçimi son sırada tamamladı. Cep telefonundan takip ettiği seçim sonuçlarını inceleyen Karadaş, oy kullandığı sandığı İl Seçim Kurulu verileri yerine, diğer siyasi partilerin verilerine göre inceleyince, kendisine oy çıkmadığını gördü. Bunun üzerine Karadaş, İl Seçim Kurulu’na giderek duruma itiraz etti.


Oyunun peşine düşen Karadaş’a ise bugün güzel bir haber geldi. Oyunu kullandığı ilçeden toplam 6 oy aldığı tespit edilen Karadaş’ın, oy kullandığı 1020 nolu sandıktan ise kendisine 1 oy çıktığı tespit edildi.


Oyunun çıktığını öğrenince mutlu olduğunu ifade eden Karadaş, seçim kuruluna yapacağı itirazı ise geri çekeceğini söyledi.

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Haber Tarihi: 06 Nisan 2019 Cumartesi 17:41
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