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Siyaset Sandığa gömüldü ama hala utanma yok! Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a rezil sözler
Siyaset

Sandığa gömüldü ama hala utanma yok! Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a rezil sözler

Yeniakit Publisher
2023-05-31 16:51:00 -
Sandığa gömüldü ama hala utanma yok! Karamollaoğlu'ndan Fatih Erbakan'a rezil sözler

Siyasi hırsı uğruna Necmettin Erbakan'ın yargılanması için imza atan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ittifak yaparak Milli Görüş davasına ihanet eden Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, merhum Erbakan Hoca'nın yadigarı oğlu Fatih Erbakan için rezil ifadeler kullandı.

Millet İttifakı'nın partilerinden olup CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı gösteren Saadet Partisi Temel Karamollaoğlu, seçim hezimetinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın yargılanması için imza veren Kemal Kılıçdaroğlu için seçim zamanı dindarlardan oy dilenen Karamollaoğlu, “Her türlü engellemelere, zorluklara, algı ve manipülasyonlara, akla hayale gelmedik yalan ve iftiralara rağmen sakinliğini koruyan, samimiyetle gayret gösteren cumhurbaşkanı adayımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na bu duruşu nedeniyle teşekkür ediyorum” dedi.

 

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu'na "CHP'nin oy oranında yükselmediği tespiti var. Milli görüş oyları nereye gitti? Saadet nasıl bir oy kaybı yaşadı?" sorusu yöneltildi.

Fatih Erbakan için çirkin sözler

Topyekün birleşen muhalefetle birlikte, siyasi hırsı uğruna dindarlara kan kusturan CHP ile iş birliği yaparak Necmettin Erbakan'ın kemiklerini sızlatan Karamollaoğlu, sandığa gömülmesinin hıncını merhum Erbakan'ın yadigarı oğlu Fatih Erbakan'dan çıkararak şu rezil ifadeleri kullandı:
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"Şu anda çok erken bir değerlendirme. Biz suni çıkışlara itibar etmeyiz. Allah rahmet eylesin Erbakan Hocamız, Saadet Partisi'nin genel başkanı olarak hayata veda etti. Onun arkasından maalesef çocukları, Erbakan Hocamızın bıraktığı emanete doğrudan doğruya ihanet ettiler. Kendilerinin birlikte olması için bir gayret gösterdik biz, ama birçok konular gündeme geldiği için babasına ihanet eden, AKP'ye gitti. Onlarla beraber hareket etti. Bunun altında da birtakım konular yatıyordur. Elbette biz onların durumunu da değerlendiririz. Ama siyasi parti, gerçekler üzerine inşa edilir. Erbakan hocamızın söylemlerini ezberleyip ekranlarda dile getirmek, hocamızın yolunda olmanın işareti değildir."

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