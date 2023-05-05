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Siyaset Sandığa gidecek herkes bunu bilmeli! İşte Bolu Dağı Tüneli ve Zigana Tüneli hikayesi
Siyaset

Sandığa gidecek herkes bunu bilmeli! İşte Bolu Dağı Tüneli ve Zigana Tüneli hikayesi

Yeniakit Publisher
2023-05-05 16:01:00 -

Seçime kısa bir süre kala, Bolu Dağı Tüneli ve Zigana Tüneli'nin yapım hikayeleri tekrar gündem oldu.

AK Parti hükümetinin en iddialı olduğu konulardan biri, medeniyet göstergesi olan yollar oldu. Türkiye'de 80 yılda yapılan yol uzunluğunun katbekat fazlasını 20 yılda yapmayı başarın AK Parti, açtığı tünellerle de ulaşımı kolaylaştırdı.

Özellikle Bolu Dağı Tüneli ve Zigana Tüneli, bölgelerindeki vatandaşların ulaşım konusunda adeta can damarı oldu.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu tüneller de masaya yatırıldı.

Alan ve Karahasanoğlu, iki tünelin yapımıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

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