sandaloz sakizi ve günlük sakızı aynı doğal ürün, aynı öz değildir. Sandaloz sakızı sandaloz ağacından, günlük sakızı ise günlük ya da diğer ismi ile sığla ağacından elde edilir. İki bitki özünün de farklı kullanım amaçları vardı

Sandaloz sakızı nedir?

Sandaloz sakızı, Kuzey Afrika civarında yetişen sandaloz ağacından elde edilen bir sakızdır. Sandaloz sakızı Ahmet Maranki ve diğer uzmanlar tarafından da gündeme gelmektedir.

Sandaloz sakızının faydaları nelerdir?

Vücudunuzda bakteri ve virüs varsa, sandaloz sakızı vücudun arınmasını kolaylaştırır. Bitkisel ağrı kesici olarak kullanılır. Kemik ağrısı, baş ağrısı ve mide ağrısını dindirmek için etkili bir doğal üründür. Mide enzimlerini dengeler uzun süre tokluk sağlar.

Sandaloz sakızı kürü ile 15 günde 10 kilo

Sandaloz sakızı ile nasıl zayıflanır?

Aktardan aldığınız sandaloz sakızından fındık tanesi

büyüklüğünde alıp, havanda ezerek toza dönüştürüyorsunuz. Çiğneyebilirsiniz de ağızda kum gibi oluyor. Her sabah aç karnına bu tozu yutup hemen ardından 1 bardak sıcağa yakın ılık suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi katıp içiyorsunuz. Kürün en can alıcı noktası ise kürü uyguladığınız süre boyunca asla ama asla şeker kullanmıyorsunuz.

Sandaloz sakızı nasıl kullanılır?

Sakız olarak geçtiğinden dolayı genel olarak çiğneme yoluyla kullanılan bir kaynaktır. Daha sonra kolayca ufalanır ve ardından yutulabilir. Tabii yuttuktan sonra mutlaka en az 20 dakika kadar yemek yememek önemlidir.