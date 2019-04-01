0553 313 94 23

Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 56 dolayındaki oy oranıyla Bayraklı’nın yeni belediye başkanı seçilen CHP Adayı Serdar Sandal, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı.

01 Nisan 2019 Pazartesi 12:33
Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 56 dolayındaki oy oranıyla Bayraklı’nın yeni belediye başkanı seçilen CHP Adayı Serdar Sandal, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı. Seçim gecesi, Manavkuyu Mahallesi’nde yer alan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) yoğun sevinç gösterileriyle karşılanan Sandal, parti emekçilerine teşekkür etti.


Karşıyaka ve Bornova’dan ayrılarak 2009 yılında ilçe haline getirilen Bayraklı’da Millet İttifakı ortak adayı olan CHP’li Serdar Sandal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56 oy oranıyla ipi göğüsledi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Adayı Ali Aslan da yüzde 41 dolayında oy aldı. Gece yarısına doğru sonuçlar netleşmeye başladığında partililerle ve vatandaşlarla buluşan Sandal, coşkulu kalabalığa hitap etti. Sandal şunları söyledi:


"Yaklaşık iki aydır sürdürdüğümüz seçim çalışması boyunca bizleri yalnız bırakmayan, soğukta sıcakta, her ortamda gece yarılarına kadar bizimle çalışan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizimle hesaplaşmak isteyenlere, bizi tehdit edenlere ve onlarla işbirliği yaparak bizi karalayanlara, her türlü iftiralara inat bu mücadeleyi kazandık. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte oyumuzu büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Yeni süreçte yepyeni bir sayfa açacağız. Haktan, hukuktan, adaletten yana, kimseyi ötekileştirmeden herkesin derdini derdimiz bildiğimiz yeni bir sayfa açacağız. Aslında bu mücadeleyi ben başarmadım, biz başardık. Bizim karşımıza çıkanlara da şunu dedik; topunuzla, tüfeğinizle ne ile gelirseniz gelin biz yenilmeyiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bu mücadele daha yeni başlıyor. Oyumuzu bundan sonra da yüzde 65’ler, 70’lere hep beraber çıkaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizin gibi yürekli kişilerin karşısında durabilecek güç yok. Benim arkamda siz varsınız. Siler, gece gündüz çalışarak ‘Serdar Sandal kim’ diyenlere en iyi cevabı verdiniz. Bundan sonraki süreçte de kol kola, omuz omuza birlikte yürüyeceğiz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Nisan 2019 Pazartesi 12:33
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kumluca’ya Judo ve spor eğitim uzmanı atandı
    1. Kumluca’ya Judo ve spor eğitim uzmanı..
    2. Ev tadilatında insan iskeleti bulundu
    3. Silifke "Mücahit Aktan" dedi
    4. Rektör Çakar, “Erken teşhis önemli”
    5. Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray..
    6. KTO Başkanı Gülsoy: "Bundan sonra..
    7. Başarılı karate hakemi Uğur Kobaş’a..
    8. Engelsiz yüreklerden jandarmaya ziyaret
    9. Çin’de hortum şişme trambolinleri..
    10. Kayserigaz’dan engelsiz yaşama destek
    11. Fransa'da yaşlılar evinde felaket! 4..
    12. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal..
    13. Seçim sonrası iş dünyasından çağrı!
    14. Müftü Şahin Güven: "Akşam namazı..
    15. Düzce’de ihracat yüzde 65,9 arttı,..
    16. Niğde’de İlçelerde seçim sonuçları
    17. Gediz ’Muharrem Akçadurak devam’ dedi
    18. Çavdarhisar yeniden ’Halil Başer’ dedi
    19. Diş çekimleri çene yapısını bozabilir
    20. CHP’li Oran: "Herkesle barışık olarak..
    21. AK Parti İstanbul'da 39 ilçenin..
    22. Hugo Rodallega ve Nwakaeme Türkiye’nin..
    23. Başkan Genç, “halkımızın dediği oldu”
    24. Kepez’den öğrencilere sıfır atık..
    25. Yüreğir, "Kocaispir" dedi
    26. Fransa, Suriye ve Irak’taki DEAŞ’lı..
    27. Aydın Büyükşehirde kesin olmayan..
    28. Avrupa Konseyi temsilcisinden seçim..
    29. Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı
    30. İTO'ya göre fiyat artışları
    3 oy farkla kazandı
    3 oy farkla kazandı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun sevinç görüntüleri ortaya çıktı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    AK Parti'li Fatih Şahin: Ankara'da usulsüzlükler yaşandı
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    İşte Ankara'dan ilk sonuçlar! 2019 yerel seçimleri Ankara sonuçları
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı
    Seçimi kazandı, şükür namazı kıldı

    Günün Karikatürü

    31 Mart 2019
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İstanbul'daki geçersiz oy sayısı belli oldu
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları
    İşte 30 büyükşehirde seçim sonuçları