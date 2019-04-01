Sandal, zaferini vatandaşlarla kutladı

Resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 56 dolayındaki oy oranıyla Bayraklı’nın yeni belediye başkanı seçilen CHP Adayı Serdar Sandal, seçim zaferini vatandaşlarla birlikte kutladı. Seçim gecesi, Manavkuyu Mahallesi’nde yer alan Seçim Koordinasyon Merkezi’nde (SKM) yoğun sevinç gösterileriyle karşılanan Sandal, parti emekçilerine teşekkür etti.

Karşıyaka ve Bornova’dan ayrılarak 2009 yılında ilçe haline getirilen Bayraklı’da Millet İttifakı ortak adayı olan CHP’li Serdar Sandal, resmi olmayan sonuçlara göre yüzde 56 oy oranıyla ipi göğüsledi. Cumhur İttifakı ve AK Parti Adayı Ali Aslan da yüzde 41 dolayında oy aldı. Gece yarısına doğru sonuçlar netleşmeye başladığında partililerle ve vatandaşlarla buluşan Sandal, coşkulu kalabalığa hitap etti. Sandal şunları söyledi:

"Yaklaşık iki aydır sürdürdüğümüz seçim çalışması boyunca bizleri yalnız bırakmayan, soğukta sıcakta, her ortamda gece yarılarına kadar bizimle çalışan arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bizimle hesaplaşmak isteyenlere, bizi tehdit edenlere ve onlarla işbirliği yaparak bizi karalayanlara, her türlü iftiralara inat bu mücadeleyi kazandık. Bundan sonraki süreçte de hep birlikte oyumuzu büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Yeni süreçte yepyeni bir sayfa açacağız. Haktan, hukuktan, adaletten yana, kimseyi ötekileştirmeden herkesin derdini derdimiz bildiğimiz yeni bir sayfa açacağız. Aslında bu mücadeleyi ben başarmadım, biz başardık. Bizim karşımıza çıkanlara da şunu dedik; topunuzla, tüfeğinizle ne ile gelirseniz gelin biz yenilmeyiz. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz. Bu mücadele daha yeni başlıyor. Oyumuzu bundan sonra da yüzde 65’ler, 70’lere hep beraber çıkaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar, sizin gibi yürekli kişilerin karşısında durabilecek güç yok. Benim arkamda siz varsınız. Siler, gece gündüz çalışarak ‘Serdar Sandal kim’ diyenlere en iyi cevabı verdiniz. Bundan sonraki süreçte de kol kola, omuz omuza birlikte yürüyeceğiz."