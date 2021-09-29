Sancar, TOGG’un direksiyonuna geçti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Sancar’ın TÜBİTAK’ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST’teki ziyaretlerine ilişkin videolu bir paylaşım yaptı. Varank, paylaşımında, “Aziz Sancar hocamızın ‘100 yıl sonra benim buluşlarımı sizin gibi Türk çocukları okuyacaklar ve bunu bir Türk yaptı diyecekler’ sözlerinde olduğu gibi fikri mülkiyet hakları yüzde 100 ülkemize ait olan Türkiye’nin Otomobili’ni de Türk mühendisler yapıyor” ifadelerine yer verdi.