"SANCAR SİDA" Afrika’da görücüye çıktı

Türk savunma sanayii yerli ve özgün çözümlerini Afrika pazarında sergiliyor. Güney Afrika'nın başkenti Pretorya'daki Afrika Havacılık ve Savunma Fuarı AAD 2022, Türk savunma sanayisi firmalarının da katılımıyla sürüyor.

HAVELSAN, fuarda askeri ve sivil alandaki farklı ihtiyaçlara yanıt veren çözümlerinden örnekler sergiliyor.

Yonca-Onuk Tersanesi ve HAVELSAN iş birliğinde geliştirilen SANCAR Silahlı İnsansız Deniz Aracı da bu fuarda ilk kez sergilendi ve katılımcılsrın büyük ilgisiyle karşılaştı.

SANCAR SİDA

Keşif ve gözetleme, su üstü harbi, mayına karşı tedbir görevlerinin insansız olarak icra edilebilmesi amacıyla geliştirilen Sancar SİDA, insan hayatı için riskli görevlerde insansız kullanım konsepti ile bu riski minimize edecek, üzerindeki faydalı yüklerle birçok görevin daha maliyet etkin bir şekilde yürütülmesine imkan sağlayacak.

Sancar SİDA’nın Özellikleri:

- 12,7 metre boyunda.

- Deplasmanı 9 ton.

- Azami 40 knot sürate ve asgari 400 NM seyir sıasına sahip.

- 4 deniz durumunda dahi seyir icra edebilecek.

- 40 saat seyir yapabilecek.

- Modüler yapıda olacak.

- 12.7 mm STAMP-2 Stabilize Silah Sistemi

- 2×2 UMTAS / L-UMTAS entegrasyonu

- MİLMAST Teleskopik Direk (Seyir radarı, kamera, çarpışma önleyici sistemler)