Sancaktepeli kadınların el emeği göz nuru ürünleri satışa sunuldu

Sancaktepe Belediyesi, kadınların el emeği göz nuru ürünlerini sergileyip satışa sunduğu “Altıneller Çarşısı”nı hizmete açtı. Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, “Bu bizim kadınlarımız, seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projemiz, bugün bunu gerçekleştiriyoruz” dedi.

Sancaktepe 15 Temmuz Stadyumu önündeki “Altıneller Çarşısı”nın açılışına Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ile çok sayıda vatandaş katıldı. Protokol konuşmalarının ardından çarşının açılışı yapıldı. Stantları gezen Belediye Başkanı Döğücü, kadınların evlerinde ürettikleri ürünleri satarak aile bütçesine katkı sağlayacağını belirterek, “Bu bizim kadınlarımız, seçim sürecinde vadetmiş olduğumuz projemiz, bugün bunu gerçekleştiriyoruz. Burada 100’e yakın stant var. Kadınlarımız burada kendi ürettikleri yiyecekten el işlerine, seramikten her şeyden gelip burada sergiliyorlar. Onların satışını yapacaklar. Herkes direkt üreticisinden almış olacak. Hem hanımlarımıza bir ekonomik katkısı olacak hem de herkes burada ilk elden doğal olarak üretilmiş ürünleri almış olacaklar. Bunu ilerleteceğiz. Devamlı hale getireceğiz. Sene içinde de üç ayrı bölgede aynı faaliyeti göstereceğiz” dedi.

El emeği ürünler yapan Pınar Yediok, “El yapımı babet yapıyorum. Oyuncak bebekler yapıyorum. Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir olanak sağladığı için. Bu etkinlik sayesinde aile ekonomisine katkı sağlayacağız” şeklinde konuştu.