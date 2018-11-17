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Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu : 4 kişi yaralı

Otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

17 Kasım 2018 Cumartesi 08:14
Sancaktepe'de otomobil su kanalına uçtu : 4 kişi yaralı

Sancaktepe'de bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Yakuphan Caddesi'nde seyreden Ferdi Karakaya idaresindeki 34 YM 1714 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Bir süre ilerleyen araç, yol kenarındaki köprü bariyerlerine çarparak su kanalına devrildi.

Hafif yaralanan sürücü Karakaya ile otomobilde bulunan diğer 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralıların tedavileri sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldı.

Araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haber Tarihi: 17 Kasım 2018 Cumartesi 08:14
  1. sancaktepe

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