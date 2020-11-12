Sancaktepe'de kuyumcu soygunu
Kuyumcudaki bir kişiyi silahla yaralayan 2 şüphelinin yaklanması için çalışma başlatıldı
İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'deki bir kuyumcudan soygun yapan maskeli şüpheliler, iş yerindeki bir kişiyi silahla yaralayarak kaçtı.
Alınan bilgiye göre, Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcuya gelen 2 kişi, içeridekileri silahla tehdit ettikten sonra bir miktar para ve altını alarak kaçtı.
Bu sırada iş yerinde bulunan kuyumcu Yetiş Karakoç'un oğlu Uğur Karakoç silahla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Karakoç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından motosikletle kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.