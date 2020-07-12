Sancaktepe'de dolandırıcılık zanlısı 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de az miktardaki gerçek parayı özel yöntemlerle çoğalttıkları öne sürerek bir kişinin 22 bin 200 dolarını dolandırdıkları öne sürülen Kamerun uyruklu 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de ikamet eden Fikret A. (42) internet üzerinde tanıştığı Kamerun uyruklu 2 kişiyle buluştu. Fikret A., 2 kişinin az miktardaki gerçek parayı çoğalttıklarını göstererek kendisini ikna ettiklerini, bunun üzerine şüphelilere 22 bin 200 dolarını verdiğini ve parayı el çabukluğu ile alarak karşılığında kendisine sahte dolar verdiklerini anlatarak polise şikayette bulundu.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya ilişkin çalışma başlattı.

Polis, yaptığı çalışmanın ardından Kamerun uyruklu Mustafa A. (37) ve Meremi S'yi (43) yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında sahte 29 bin 900 dolar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.