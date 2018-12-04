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Sancaktepe'de dehşete düşüren olay! Çevredeki vatandaşlar bu halde buldu

Sancaktepe'de vatandaşlar, silah sesi duydukları yere gitti. Olay yerine ulaştıklarında, 22 yaşındaki ambulans şoförünü başından vurulmuş halde yerde yatarken buldular. Kısa süre sonra sağlık olay yerine iştirak eden sağlık ekipleri, genç şoförün hayatını kaybettiğini anladı.

04 Aralık 2018 Salı 16:48
Sancaktepe'de dehşete düşüren olay! Çevredeki vatandaşlar bu halde buldu

Olay dün saat 23.30 sıralarında Sancaktepe Yunus Emre Mahallesi, Enes Sokak'taki boş bir arazide meydana geldi. Silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar araziye geldiklerinde yerde başından vurulmuş halde bir kişiyi gördü. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede 112 Acil Sağlık Hizmetleri'nde görevli ambulans şoförü Furkan Ellidokuzoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Ellidokuzoğlu'nun yanından ise bir tabanca bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede  geniş güvenlik önlemi alırken Ellidokuzoğlu'nun öldüğünü duyan ve olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi. 

Morga kaldırıldı

Ellidokuzoğlu'nun cansız bedenini gören bir mahalle sakini Hacı Ay, "Misafirlikten dönüyorduk, bir baktık kafasına sıkmış. Kendini öldürmüştü, silah elindeydi. Gençti 21-22 yaşlarındaydı. Ambulans şoförüymüş aynı zamanda açıktan üniversite okuyormuş" dedi. Ellidokuzoğlu'nun cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürerken polisin intihar şüphesi üzerinde durduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 16:48
  1. SANCAKTEPE
  2. ambulans
  3. furkan ellidokuzoğlu

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  • şenay doğan şenay doğan 35 dk önce
    inna lillahi ve inna ileyhi raciun allahümme ecirni fi musibeti ahlif li hayran minha
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