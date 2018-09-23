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Sancaktepe'de Arif Özen sevinci

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen'in Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının gururunu yaşadıklarını belirtti.

23 Eylül 2018 Pazar 23:49
Sancaktepe'de Arif Özen sevinci

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, Sancaktepe Belediyespor'un altyapısından yetişen Arif Özen'in Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi.

Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, Arif Özen'in dünya şampiyonu olmasından ötürü memnuniyet duyduklarını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Kulübümüzün altyapısından yetişmiş sporcumuzun Avrupa şampiyonluğunun ardından elde ettiği dünya şampiyonluğu, bizleri mutlu etmiştir. Bu mutluluğu olimpiyat oyunlarında da yaşayacağımızı ümit ediyorum. Arif Özen kardeşimizi elde ettiği başarıdan ötürü tebrik eder, başarılarının devamını dilerim."

Arif Özen, Slovakya'nın Trnava şehrinde düzenlenen Dünya Gençler Güreş Şampiyonası'nda serbest stil 86 kiloda altın madalya kazanmıştı.

Haber Tarihi: 23 Eylül 2018 Pazar 23:49
  1. arif özen

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