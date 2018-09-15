Sancaktepe’da başarı gelenek haline geldi

NUSRET REŞBER/İSTANBUL

Son üç yılda başarı oranını yaklaşık yüzde 500 artırarak büyük bir başarıya imza atan Sancaktepe Belediyesi'ne bağlı Genç Gelecek'te üniversiteye hazırlanan gençlerden 1708'i bu yıl üniversiteye girme hakkı elde etti. Sancaktepe Belediyesi bağlı Genç Gelecek Merkezleri’nde eğitim gören öğrencilerden 9 Tıp Fakültesi, 22 Hukuk Fakültesi, 6 Diş Hekimliği Fakültesi, 23 Mimarlık Fakültesi, 148 Mühendislik Fakültesi başta olmak üzere toplamda 1708 öğrenci üniversiteye giriş hakkı elde etti. Üniversiteyi kazanan öğrencileri makamında kabul eden Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, “Devletin var olduğu yerde hiçbir gencimizin istikbali ile bir soru işareti kalmayacak” dedi.