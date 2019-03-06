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Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi olacak

Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri tarafından 8’incisi düzenlenen ‘Gönülden Gönüllere Şiir Dinletisi’ yoğun katılımla gerçekleştirildi.

06 Mart 2019 Çarşamba 19:37
Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi olacak

Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri tarafından 8’incisi düzenlenen ‘Gönülden Gönüllere Şiir Dinletisi’ yoğun katılımla gerçekleştirildi. AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü, Sancaktepe’nin internet altyapısında büyük gelişmeler olacağını söyleyerek, “Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi olacak“ dedi.


Sancaktepe Belediyesi Bilgi Evleri tarafından bu yıl 8’incisi düzenlenen ‘Gönülden Gönüllere Şiir Dinletisi’ programı her sene olduğu gibi bu sene de büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Bilgi Evi öğrencileri tarafından okunan şiirlerin konusu ise ‘Sözden Saza Bestelenmiş Şiirler’ oldu. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Sancaktepeli öğrenciler ve aileleri katıldı.


Öğrenciler okudukları birbirinden güzel şiirlerle kulakların pasını sildi. Dinletiye AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Şeyma Döğücü de katıldı. Şiir okumayı çok sevdiğini belirten Döğücü, salondakilere kendi ağzından da bir şiir okudu. Büyük alkış alan Şeyma Döğücü, gençlere teşekkür ederek müjdeli haberler verdi.



“Nasıl ki İstanbul Türkiye’nin özetiyse, Sancaktepe’de İstanbul’un bir özeti”


Sancaktepe’de gönülleri fethetmeye geldiklerini dile getiren AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Döğücü, “Biz Sancaktepe’de hizmete talip olduk. Gönülleri hizmetle fethetmeye geliyoruz. Sancaktepe’nin herkesin ailecek yaşayabileceği bir ilçe olması için çalışacağız. Çünkü ilçemizin yapısı buna çok uygun. Yeni gelişiyoruz. 10 yıllık bir ilçeyiz. Nasıl ki İstanbul Türkiye’nin özetiyse, Sancaktepe’de İstanbul’un bir özeti. Her kesimden, her memleketten buraya gelip yaşayan kardeşlerimiz var” dedi.


“Bilişim teknolojisinin üssü”


AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın Sancaktepe’de bilişimle ilgili önemli projeleri olduğunu belirten Döğücü, “2009’dan 2019’a kadar burayla alakalı hizmetler süper bir şekilde devam etmiş. Bizim bilgi evlerimiz, eğitim sistemimiz olduğu gibi üstüne artarak yenilerini ekleyeceğiz. İlçemizin internet ağında çok büyük gelişmeler olacak. Binali Başkanımızın ilçemiz için ‘bilişim teknolojisinin üssü olması’ şeklinde bir projesi var. Sancaktepe akıllı şehirlerin merkezi olacak” dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 19:37
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