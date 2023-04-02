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Spor Sancak'tan maç sonrası zehir zemberek sözler
Spor

Sancak'tan maç sonrası zehir zemberek sözler

Yeniakit Publisher
2023-04-02 01:00:00 -
Sancak'tan maç sonrası zehir zemberek sözler

Galatasaray maçı öncesi TFF'ye Ali Şansalan'ın değişmesi için çıkarma yapan Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2-0 mağlup oldukları maçtan sonra hakemi yerden yere vurdu.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların gollerini 86'da Midtsjö, 90+8'de penaltıdan Zaniolo kaydetti. Maçın hakemi Ali Şansalan, iki takımdan da tepki gördü.

Maç öncesi TFF'yi gitti

Maç öncesi Ali Şansalan ataması için TFF'ye giden Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, 2-0 mağlup oldukları maçtan sonra çok sert açıklamalar yaptı.

Murat Sancak'ın açıklaması:

"Şansalan klasiği. Görev adamı, kıtır kıtır doğradı. Arka arkaya sarılar... Oyuncunun gardını kır, sonrası gelir... Buna rağmen iyi bir mücadele oldu.

"Maçı katletti"

Ne diyeyim, gördünüz hakemi. Eyyamcılık yaptı, maçı katletti. Ama ben tebrik ediyorum, Galatasaray bu karşılaşmada iyi oynadı."

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