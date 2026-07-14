Sanayiye 1 trilyon liralık destek! İş dünyasından üretim hamlesine tam destek

İmalat sanayisine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kaynak, iş dünyasında memnuniyetle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada YTAK Programı bütçesinin 750 milyar liraya çıkarıldığını, imalat sanayiye yönelik 250 milyar liralık yeni kredi paketiyle birlikte toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkanı sağlanacağını açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, açıklanan YTAK Programı'nın kapsamının ve bütçesinin genişletilmesi kararını, Türkiye ekonomisi için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerini söyledi.

YTAK kredilerinin, üretim ve ihracat kapasitesini artırarak arz yönünü güçlendireceğini ve enflasyonla mücadeleye katkı sağlayacağını belirten Avdagiç, "Hükümetin sanayicilerin beklentilerine cevap vererek, sanayinin en önemli lokomotifi olan imalat sanayini güçlendirme yönündeki adımını olumlu karşılıyoruz. İTO olarak, orta ölçekli firmalarımızın da YTAK Programı kapsamındaki imkanlardan daha fazla faydalanabilmesi gerektiğini dile getirmiştik." ifadelerini kullandı.

Avdagiç, bu yıl kredi kullandırımının üretim, yatırım, istihdam ve ihracatı destekleyecek biçimde kademeli olarak genişletilmesi beklentilerini üyeler adına her fırsatta seslendirdiklerini belirtti.

Kredilerin yüksek katma değer üreten, teknoloji yoğun ve ihracat potansiyeli yüksek yatırımlara yönlendirilmesinin Türkiye'nin küresel rekabet gücünü daha da artıracağına dikkati çeken Avdagiç, "Yeni finansman programıyla imalat sanayimizin kullanımına sunulacak 250 milyar liralık uygun koşullu kredi paketinin de en kısa sürede uygulamaya alınmasını, üreticilerimizin yatırım kararlarını hızlandırması açısından önemli buluyoruz." diye konuştu.

“Tüm sektörlerde ekonomik canlılığın artmasına destek olacaktır”

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, söz konusu paketin iş dünyası için önemli ve yerinde bir adım olduğunu bildirdi.

Paketin, üretim gücünü koruyacağına ve yatırımları hızlandıracağına işaret eden Baran, şunları kaydetti:

"Katma değerli üretim yapan, ihracata yönelen, teknoloji odaklı yatırımlar gerçekleştiren ve istihdam sağlayan işletmelerimizin bu kaynaklardan etkin şekilde faydalanabilmesi, ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine önemli katkı sağlayacaktır. Finansmanın üretime yönelmesi, yalnızca sanayicimizin değil, tedarik zincirindeki tüm sektörlerin hareketlenmesine ve ekonomik canlılığın artmasına da destek olacaktır."

Baran, üretim yapan, yatırım gerçekleştiren, ihracatla Türkiye'ye döviz kazandıran işletmelerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasının çok önemli olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini belirterek, "Açıklanan bu desteklerin, reel sektörün üzerindeki finansman yükünü hafifleteceğine, yatırım iştahını artıracağına ve ekonomik büyümeye katkı sunacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

“Umut verici bir adım”

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, geçen ay İSO Haziran Meclisi’nde sanayiciler adına özel ve acil bir kredi paketine ihtiyaç olduğunu dile getirdiklerini hatırlatarak, "Cumhurbaşkanı'mız tarafından Kabine Toplantısı sonrasında açıklanan sanayi destek paketini, üretim hayatımız adına son derece kıymetli ve umut verici bir adım olarak görüyoruz." dedi.

Bahçıvan, söz konusu kararın yalnızca bir finansman desteği değil, Türkiye’nin üretim gücüne, yatırım iradesine, istihdamına ve ihracat kapasitesine verilen güçlü bir sahiplenme mesajı olduğunu vurguladı.

Sanayicinin uzun süredir finansmana erişimden maliyet baskılarına, küresel rekabetten bölgesel risklere kadar ağır bir yük taşıdığını belirten Bahçıvan, "Böyle bir dönemde üretim hayatının ihtiyaçlarının en üst düzeyde görülmesi, dinlenmesi ve karşılık bulması bizler için son derece değerlidir." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, NATO Ankara Zirvesi'nin ve uluslararası gündemin hemen ardından sanayinin finansman ihtiyacının ana gündemlerden biri olarak ele alınmasını, Türkiye’nin üretim kapasitesine verilen stratejik önemin açık bir göstergesi olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Türkiye Yüzyılı'nın yatırım yapan, üreten, istihdam sağlayan, ihracatla ülkesine değer katan sanayicinin omuzlarında yükseleceğini dile getiren Bahçıvan, "Atılan bu adımı memnuniyetle karşılıyor, sanayimizin rekabet gücünü, üretim kapasitesini ve dönüşüm ihtiyacını destekleyecek benzer adımların devam edeceğine inanıyoruz." açıklamalarında bulundu.

“Sanayicimize önemli bir nefes aldıracaktır”

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, imalat sanayine yönelik toplam 1 trilyon liralık uygun koşullu kredi imkanını son derece kıymetli bulduklarını kaydetti.

Finansmana erişimin sanayiciler açısından önemine değinen Ardıç, "Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan sıkı para politikası nedeniyle ticari kredi faizlerinin yüksek seyrettiği ve finansmana erişimin zorlaştığı bu dönemde hayata geçirilen destekler, üretimin, yatırımın, istihdamın ve ihracatın devamlılığı açısından sanayicimize önemli bir nefes aldıracaktır." değerlendirmesini yaptı.

Ardıç, üretim gücünü koruyacak seçici finansman mekanizmalarının devreye alınmasının önemli olduğunu söyleyerek, şunları aktardı:

"Özellikle YTAK Programı'nın kapsamının genişletilmesi ve imalat sanayine yönelik yeni finansman paketinin devreye alınması, üretim kapasitesinin güçlenmesine ve yüksek katma değerli yatırımların hız kazanmasına katkı sağlayacaktır. Reel sektörün beklentilerini dikkate alan bu önemli adımlar dolayısıyla Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyor, destek paketlerinin sanayicilerimize ve ülke ekonomimize hayırlı olmasını diliyoruz."

“Destek paketini memnuniyetle karşılıyoruz”

Anadolu Aslanları İş İnsanları Derneği (ASKON) Başkanı Orhan Aydın, imalat sanayisinin Türkiye ekonomisinin belkemiği olduğunu, istihdamın artırılmasında ve dış ticaret dengesinin sağlanmasında stratejik bir role sahip olduğunu belirtti.

İmalat sanayinin, sağladığı yüksek katma değer, yarattığı nitelikli istihdam ve ihracata doğrudan etkisiyle ekonominin lokomotif sektörü konumunda olduğunu belirten Aydın, "Bu sektörün güçlenmesi, Türkiye’nin bağımsız ve müreffeh bir gelecek inşa etmesinin olmazsa olmaz şartıdır. Bu çerçevede, Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan’ın imalat sanayimize yönelik açıkladığı dev destek paketini memnuniyetle karşılıyoruz." açıklamalarında bulundu.

Aydın, söz konusu finansman desteklerini sektör için tarihi bir fırsat olarak değerlendirdiğini ifade ederek, bu desteklerle, sanayicilerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını, yatırımlarını hızlandıracağını, istihdamını artıracağını ve üretim kapasitesini güçlendireceğini söyledi.

Özellikle KOBİ’ler ve istihdam odaklı işletmeler için hayati önem taşıyan bu adımın, Türk imalat sanayisinin rekabet gücünü artırarak Türkiye'yi küresel ölçekte daha güçlü bir konuma taşıyacağını vurgulayan Aydın, imalat sanayine verilen bu desteğin, iş dünyası için büyük bir umut ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

“İmalat sanayisi açısından oldukça olumlu karşılıyoruz”

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ankara Şubesi Başkanı Aykut Çakmaklı, mevcut paketin kapsamının genişletilmesi ve yeni kredi paketinin imalat sanayisi için olumlu sonuçlar doğuracağını kaydetti.

Faiz oranlarının ve krediye erişim hacminin son dönemde değiştiğine dikkati çeken Çakmaklı, "Faizin yükselmesi ve kredi hacmindeki belirgin daralma yatırımlar üzerinde negatif bir etkiye yol açmıştı. YTAK'ın 750 milyar liraya çıkarılmasını özellikle ihracata yönelik imalat sanayisi açısından oldukça olumlu karşılıyoruz. Şartların yerine getirilmesi halinde avans kredisinin faiz oranının yüzde 10’a kadar düşmesi söz konusu." değerlendirmesini yaptı.

Çakmaklı, söz konusu paketten belirli şartlarda yararlanmanın mümkün olduğuna, buna bağlı olarak finansmana erişim sorunu yaşayan işletmelere yönelik 250 milyar liralık uygun koşullu kredi musluğunun eş zamanlı açılmasının da hayati önemde bir adım olduğuna vurgu yaptı.

“Paket önemli bir ivme oluşturacak”

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Başkanı Gözde Diker, paketin, üretim, yatırım, teknoloji ve istihdam odaklı kalkınma hedefleri açısından önemli ve stratejik bir adım olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasında kadın girişimcilerin üretim, sanayi ve teknoloji ekosisteminde daha güçlü şekilde yer almasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Diker, "Kadınların yalnızca ticarette değil, ileri teknoloji, yazılım, yapay zeka, savunma sanayi, yeşil dönüşüm ve yüksek katma değerli üretimin her aşamasında daha fazla yer alması, ülkemizin küresel rekabet gücüne doğrudan katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Diker, finansmana erişimin önemini yakından gözlemlediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Günümüzde finansmana erişim yalnızca üretim kapasitesini artırmıyor, aynı zamanda AR-GE yatırımlarını, inovasyonu, dijital dönüşümü ve küresel pazarlarda rekabet edebilecek teknolojilerin geliştirilmesini de mümkün kılıyor. Açıklanan desteklerin teknoloji odaklı üretim yapan ve yenilikçi projeler geliştiren işletmeler için önemli bir ivme oluşturacağına inanıyorum."