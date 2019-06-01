Sanayinin gözbebeğinden yatırım ve istihdam atağı

Eti Alüminyum’da Ar-Ge çalışmalarının da sürdüğünü anlatan Mehmet Arkan, “Halihazırda sadece ABD, Çin, Almanya ve Macaristan gibi ülkelerde üretilebilen şeffaf zırhı Türkiye’de üretmeye başladık. Türk mühendislerinin imza attığı bu başarı savaş gemileri, uçaklar, zırhlı araçlar ve füzelerde kullanılan ‘özel alümina’ sıkıntısını da giderecek. Fiyatı çok yüksek olan ve şeffaf zırh üretiminde kullanılan özel alüminayı üretebilen ülkeler, iç pazar ihtiyaçları ve strateji nedeniyle üretimin çok az bir kısmını ihraç ediyor” açıklamasını yaptı.

İthalatı frenleyecek yatırımlar lazım

‘Özel alümina’yı halihazırda sadece ABD, Almanya, Çin ve Rusya’nın üretebildiğini ifade eden Genel Müdür Arkan, “Stratejik ürünlerde kimse teknoloji paylaşmıyor. Bu nedenle her ülke kendisi geliştirmek zorunda. ‘Şeffaf zırh’ın hammaddesi olan özel alümina çok değerli ve temini zor olduğu için paranız olsa da istediğiniz kadar alamıyorsunuz. Bu ürünün geliştirilmesiyle birlikte yerli tank, yerli uçak, yerli otomobil, savaş gemisi, füze gibi çok önemli savunma sanayi araçlarının yapımında gerekli olan bir maddede sıkıntıyı aşmış olduk. Ayrıca Eti Alüminyum yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonucu alevlenme geciktirici (özel ATH) ile kablo kompound ve özel kompozitlerin en önemli girdisini üretmeye başlamasıyla geçen yıl Avrupa bu ürüne zam yapamadı. Bütün dünya Türkiye’nin pazarda ne yapacağını ve fiyatı nerede tutacağını merak ediyor” dedi. Eti Alüminyum’un yılda 250 milyon dolarlık alüminyum ithalatının önüne geçtiğini de anlatan Arkan, “Demek ki 10 yılda ortalama 2,5 milyar dolar ithalatı önlemişiz. Yeni yatırımla yılda 550 milyon dolarlık ithalatı önleyeceğiz. Türkiye’nin ithalata fren yaptıracak yatırımlar yapması gerekiyor” diye konuştu.

Savunma sanayinde taşlar yerinden oynayacak

Eti Alüminyum Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen ve ATH adı verilen yanmayı geciktirici ürün ise hem sanayide hem savunmada taşları yerinden oynatacak. Arkan, “Özellikle 20’nci yüzyılın ikinci yarısında dünya ekonomisine önemli ölçekte pazar payı ile giren polimer ve kompozit ürünler binalarda kullanıldıkça yangınlar da arttı. 1975 yılında 17 dakika olan yangından kaçış süreci günümüzde 3 dakikaya kadar indi. Eti Alüminyum tarafından geliştirilen ATH, elektrik kablo izolasyonunda, mutfak tezgahlarında, banyo malzemelerinde, cephe kaplamada alüminyum kompozit panellerinde, izolasyon malzemesi olarak yanmaz akustik süngerlerde ve doğalgaz borularının izolasyonunda, dekoratif bina iç mimarisinde, çatı kaplama membranlarında, zemin kaplama ve laminantlarda kullanılacak ve alevlenme süresini 3 kat azaltacak. Böylece 3 dakikaya inen yangından kaçış süresi de yaklaşık 3 kata çıkmış olacak” diye konuştu.

Yangında zehirli gazları bastırıyor

ATH’nin EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılacağını ifade eden Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan “ATH yanmaz askeri elbise üretiminde de kullanılabilecek. Olayı kaynağında çözmek için binalarda kullanılan malzemelerin yanmaz olması ya da bileşiminde yanmayı geciktirici sistemlerin kullanılması gerekmektedir. Alev geciktirici ATH kullanılması yangın sırasında çıkan ısının emilmesini sağlayarak yangından kaçış süresini uzatmakta, aynı zamanda açığa çıkardığı su buharı ile yangın sırasında açığa çıkan zehirli ve boğucu gazların bastırılmasını sağlamaktadır. İnsan sağlığı ve çevreye duyarlı ATH, herhangi bir toksik ve zararlı madde içermemektedir. Bu kapsamda çıkarılacak yönetmelik ve mevzuatlarla gerek halkın, gerekse de özellikle inşaat sektörüne malzeme sağlayan sektörlerin bilinçlendirilmesi gerekmektedir” açıklamasını yaptı.

Eti Alu markalı ürünlerin ise sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı çimento üretiminde, mutfak ve yemek takımlarında, zırhlı askeri araçlarda, kurşun geçirmez camlar gibi sanayinin değişik alanlarında kullanılacağını sözlerine ekleyen Arkan, “Televizyon ve telefon ekranlarında, ampullerde, fren balatalarında ve güneş enerjisi panellerinde de bu ürün kullanılacak. Ampuller daha dayanıklı olacak, televizyon ekranı yüksek ısıdan zarar görmeyecek” dedi.

İhtiyacın iki katı üretim yapılacak

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen iki stratejik ürünün Türkiye’nin ihtiyacından iki kat fazla üretileceğini de anlatan Eti Alüminyum Genel Müdürü Mehmet Arkan, üretimin geri kalanının ise ihraç edileceğini söyledi. Özelleştirme öncesi saflık oranının yüzde 99,30 ila 99,60 arasında değişirken yapılan yatırımlarla saflığın alüminyumda artık yüzde 99,80’e ulaştığını sözlerine ekleyen Arkan şu mesajları verdi: Üretim kapasitesi yılda 60 bin tondan, 82 bin tona çıkarıldı. Bu yıl içerisinde devreye alınması planlanan 40 milyon USD ve 35.000 ton/yıl kapasiteli ince kristallendirilmiş hidrat üretim tesisi yatırımı devam ediyor. Bu yatırım ile yaklaşık 50 kişi ilave istihdam planlanmakta. 5 yıl içerisinde yaklaşık 520 milyon USD yeni yatırım ile kapasitenin birincil alüminyum üretiminin 182 bin ton/yıl’a çıkarılması için fizibilite çalışmaları yapılmakta. Türk sanayinin devi Eti Alüminyum’un bu iki buluşla dünyada ilk 10, Avrupa’da ise ilk 4 firma arasına girecek. ATH EtiFine markasıyla otomotiv, uçak ve tren sektöründe iç döşemelerin yanı sıra yanmaz halı üretiminde de kullanılabilecek. EtiAlu markalı ürünlerin ise sıcaklığa ve aşınmaya dayanıklı çimento üretiminde, mutfak ve yemek takımlarında, zırhlı askeri araçlarda, kurşun geçirmez camlar gibi sanayinin değişik alanlarında kullanılabilecek. Televizyon ve telefon ekranlarında, ampullerde, fren balatalarında ve güneş enerjisi panellerinde de bu ürün kullanılacak.

Türkiye ve dünyada alüminyum üretimi ve tüketimi

-Dünya Yıllık Birincil Alüminyum Üretimi: 60 Milyon TON

-Türkiye Yıllık Birincil Alüminyum Üretimi (Eti Alüminyum A.Ş.): 82 Bin TON

-Türkiye Yıllık Alüminyum İthalatı: 1,5 Milyon TON, 3,5 Milyar $

Eti Alüminyumda neler yapıldı?

-Atık gazda AB’ye fark attı

Seydişehir Entegre Tesisleri’nin gaz salınımı için özelleştirme sonrasında 15 milyon dolarlık yatırım yapıldı. Bu yatırım sonrasında AB normları gaz salınım değerlerinin altında bir seviyeye ulaşıldı.

-140 bin ağaç dikildi

Özelleştikten sonra neredeyse baştan oluşturulan Eti Alüminyum Seydişehir Tesisleri, sadece teknik olarak değil, çevresel olarak da yenilendi. Tesisin 2.5 milyon metrekarelik alanına bu zamana kadar özellikle sera gazlarını azaltıcı ceviz ağacı, kavak ağacı, karaçam ve akasya olmak üzere toplam 140.000 adetten fazla ağaç dikildi ve 400.000 adet daha ağaçlandırma çalışmaları devam ediyor.