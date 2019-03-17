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Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının stratejik planına göre, 2019-2023 döneminde "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için 1,8 milyar lira harcama yapılması öngörülüyor- Stratejik plan dönemi sonunda faaliyete geçen Ar-Ge merkezi sayısının 2 bin 200'e, tasarım merkezi sayısının 550'ye ve bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısının 7'ye çıkarılması hedefleniyor

17 Mart 2019 Pazar 10:58
Sanayide teknolojik dönüşüme 1,8 milyar lira

ANKARA (AA) - SEVGİ CEREN GÖKKOYUN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı stratejik planına göre, sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak için 5 yılda 1,8 milyar lira harcama yapılacak.

Bakanlık tarafından hazırlanan 2019-2023 yıllarını kapsayan stratejik planda, amaç, hedef ile bu unsurlara yönelik stratejiler ve performans göstergeleri yer aldı.

AA muhabirinin derlediği verilere göre, bakanlığın söz konusu döneme ilişkin planında, 7 amaç ve 32 hedef oluşturuldu ve stratejileri hayata geçirmek için tahmini maliyet toplamda 3,6 milyar lira olarak hesaplandı.

Söz konusu maliyet kalemleri gelecek 5 yıl için ayrı ayrı incelendiğinde 2019'da 417,1 milyon lira, 2020'de 448,5 milyon lira, 2021'de 569,5 milyon lira, 2022'de 1,2 milyar lira ve 2023'te 924,9 milyon lira harcanması gerekiyor.

Plan döneminde, söz konusu hedeflere ulaşmak ve amaçları gerçekleştirmek için en yüksek maliyetin 1,8 milyar lira ile "sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak" için oluşması bekleniyor.

İkinci yüksek maliyet kaleminin 1 milyar lira ile "sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek" olması öngörülüyor.

Tahmini maliyetlerin 5 yıllık süreçte Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurt içinde ve yurt dışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek amacı için toplam 329,1 milyon lira, teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşmasını sağlamak için 190,5 milyon lira olacağı da hesaplandı.

Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek için 158 milyon lira, güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak için 111,8 milyon lira ve merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak için 2,3 milyon lira tahmini maliyet oluşacağı belirlendi.

- 2023'te toplam 2 bin 750 Ar-Ge ve tasarım merkezi hedefi

Öte yandan stratejik plan dönemi sonunda faaliyete geçen Ar-Ge merkezlerinin binden 2 bin 200'e ve tasarım merkezlerinin 275'ten 550'ye çıkarılması planlanıyor.

Bakanlığın temel performans göstergeleri arasında 2023'te Sanayi İşbirliği Programı uygulama sayısının 13, bölgesel girişim sermayesi modelinin uygulandığı bölge sayısının 7, kredi desteğiyle tamamlanan OSB proje sayısının 26, yatırımcıya tahsise hazır hale getirilen endüstri bölgesi sayısının 6 ve finansal destek sağlanan küme iş birliği sayısının 15 olması öngörülüyor.

Ayrıca 5 yıllık dönem sonunda, Dijital Dönüşüm Yol Haritası Eylem Planı’nı yüzde 45 gerçekleştirmek, yüksek ve orta-yüksek teknolojili yatırımların toplam yatırım tutarı içerisindeki payını yüzde 39'a çıkarmak da hedefleniyor.

Bakanlığın stratejileri doğrultusunda amaçlarını hayata geçirmek için oluşturduğu maliyet tahminleriyse (lira) 5 yıl için şöyle:

Amaç201920202021202220235 Yıl Toplam
Teknolojik gelişmeler doğrultusunda rekabetçi, sürdürülebilir, verimli, yerli ve milli bir sanayi yapısının oluşmasını sağlamak33.260.28037.022.02336.975.84139.996.87543.286.185190.541.204
Sanayinin teknolojik dönüşümünü sağlamak, yenilikçilik ve tasarım kapasitesini artırmak213.114.275237.669.166353.317.541459.782.450538.011.5381.801.894.970
Sanayi alanında yatırım ortamının oluşumuna, sanayinin planlı gelişimine ve rekabet gücünü artırıcı iş birliklerine destek vermek64.300.00060.500.00061.500.000607.000.000207.050.0001.000.350.000
Güvenli, güvenilir ve kaliteli sanayi ürünlerinin yer aldığı, izlenebilir bir piyasanın oluşmasını sağlamak18.409.60020.950.80022.961.80024.123.40025.401.000111.846.600
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordinasyon halinde iş ve yatırım ortamını iyileştirmek, yurtiçinde ve yurtdışında iş birliklerini ve rekabetçi yatırımları teşvik etmek60.394.00061.981.00062.879.50068.768.95075.079.845329.103.295
Merkezi ve yerel düzeyde kurumsal kapasitenin artırılması suretiyle bölge içi ve bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltmak ve bölgelerin ulusal kalkınmaya katkısını azami düzeye çıkarmak870.000647.500247.500247.500247.5002.260.000
Bakanlığın kurumsal yapısı ile stratejik yönetim ve uygulama kapasitesini güçlendirmek26.766.67929.759.89531.618.46234.032.24935.804.880157.982.065
Toplam417.114.834448.530.384569.500.6441.233.951.424 924.880.948


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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 10:58
  1. 2019-2023
  2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
  3. stratejik plan

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