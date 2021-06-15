Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Fatih Altaylı’ya yalanlama

yeniakit.com.tr Ankara

Habertürk'te yer alan Fatih Altaylı’nın köşe yazısına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kamuoyunu aydınlatmak üzere açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"3 Haziran 2021 tarihli HaberTürk’te yer alan bir köşe yazısında, küresel salgın sürecinin gerektirdiği hassasiyetten oldukça uzak ve kasıtlı olarak yapılan çarpıtmaya yönelik kamuoyunu aydınlatma gereği hasıl olmuştur. Bilindiği üzere, küresel COVID-19 salgınının etkilerini en aza indirmek amacıyla yetki ve imkân sahibi tüm aktörler insanlığa fayda sunmak üzere aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları başlatmıştır. Türkiye de bu mücadelenin başat aktörlerinden biri olarak, COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında sürdürdüğü 10 farklı ilaç ve 7 farklı aşı geliştirme projesiyle bu sürece katkı sağlamaktadır.

COVID-19 Türkiye Platformu tarafından yürütülen yerli aşı çalışmalarından birisi de Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü’nde Prof. Dr. Hakan Akbulut öncülüğünde yürütülen adenoviral vektör aşısıdır. Bu proje, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürütülen ve klinik aşamaya geçmekte olan tek adenovirüs tabanlı vektör aşısı olma özelliğini taşımaktadır. Ellinin üzerinde çeşidi bulunan adenovirüsler, farklı ülkeler tarafından yürütülen aşı çalışmalarında kullanılmaktadır. Yerli aşı çalışmasında tercih edilen adenovirüs türü dünyadaki diğer örneklerinden pozitif ayrılarak, nadir olarak görülen yan etki ihtimalini en aza indirmektedir."





Fatih Altaylı ne demişti?

Fatih Altaylı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yerli aşıya ilişkin yaptığı "Daha az zararlı ya da insana hiç zarar vermeyecek, daha avantajlı ve daha etkin" açıklaması hakkında bir yazı kaleme almıştı.

Altaylı yazısında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Aşı karşıtlığı böylesi yüksek bir seviyede iken siyasetçilerin hatalı açıklamaları da bu karşıtların ekmeğine yağ sürüyor.

Birkaç gün önce Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşı daha az zararlı olacak ya da hiç zarar vermeyecek gibi bir cümle kurdu.

Bakan aslında yerli aşı çalışmalarının geldiği noktayı vurgulamak ve yerli aşıların kaliteli olduğunu söylemek istiyordu ve Türkiye'de geliştirilen aşının, seçilen virüs nedeniyle daha avantajlı bir aşı olduğunu anlatmaya çalışıyordu ama söyledikleri tam tersi bir etki yaptı.

Çünkü o kadar detayı kimse görmedi, okumadı.

Sadece "Daha az zararlı" bölümü başlığa çıktı ve akıllarda sadece o kaldı.

Aşı karşıtlarının “Bakın Bakan da söylüyor kullanılan aşılar zararlı” demelerine zemin hazırladı.

Üstelik de Bakan Varank’ın cümlesinin hiçbir bilimsel temeli yok.

En azından şimdilik.

Çünkü yerli aşıların en ilerlemişi şu an 2. faz denemelerinde.

Büyük bölümü 1. fazı tamamlamaya çalışıyor.

Yani şu anda uygulanmakta olan aşılara nazaran ne durumda olduklarını bilmemize imkan yok.

Bırakın zararlı olup olmadığını, etkili olduğunu bile henüz bilmiyoruz.

Bu nedenle benim sorumlu konumdaki kişilere tavsiyem sorumlu davranmaları.

Çünkü bazen "Akım" derken tam tersini de söylemiş olabiliyoruz.

Sayın Bakan ne der bilmiyorum ama biz buna “mefhumu muhalif” diyoruz."