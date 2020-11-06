Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Kırklareli'nde açılış töreninde konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Tohumculuk alanında son yıllarda artan ivmeyi desteklemek ve yerli firmalarımızın rekabetçiliğini yükseltmek için kollarımızı sıvadık. Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi'ni başlattık." dedi.



Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi'nin açılışına katılan Bakan Varank, bugün Trakya'da dolu dolu bir gün geçirdiklerini söyledi.

Kırklareli'nin önemli bir tarım, turizm ve sanayide ivme kazanan bir şehir olduğunu belirten Varank, kentin birçok millete tarih boyunca ev sahipliği yaptığını ifade etti.

Kalkınma Ajansının ve yerel paydaşların çabasıyla kentteki birçok yapının yok olmaktan kurtulduğunu aktaran Varank, şöyle devam etti:

"Bunların en güzel örneklerinden biri de işte yatırım destek ofisimizin hizmet binası olarak kullandığı Dodoğlu Konağı. Karşısında Atatürk Evi bulunuyor. Şehrin o dönemdeki en varlıklı insanı olarak bilinen bir Rum tüccarın inşa ettirdiği bu konak 150 yıllık bir geçmişe sahip. Ajansımız 2011 yılında bu konağı yıkılmaya yüz tutmuşken satın aldı. Yaklaşık 1,5 milyon lira maliyetle bu tarihi yapı aslına uygun şekilde restore edildi."

Ofisin yaklaşık 2 yıldır hizmet verdiğini, ancak açılışının bugün yapıldığını anlatan Varank, böyle tarihi bir değeri ihya edip kültürel mirasın yaşatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kalkınma ajanslarının bu amaçla faaliyet yürüttüklerine değinen Varank, şunları kaydetti:

"Şehirlerimizin kalkınma potansiyellerini açığa çıkarıp, ihtiyaç duyulan destekleri ajanlarımız vasıtasıyla veriyoruz. Kırklareli'nde hem şehrin tarihi mirasının yaşamasına katkı verip hem de hizmetlerimizi bu tarihi binanın ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. Binanın içinde Kültür Turizm Bakanlığımızın bir Turizm Bilgilendirme Ofisi de bulunuyor. Bu açıdan da şehrin tanıtımı için binamız bir fiil hizmet veriyor. Ben bu binanın ihyasıyla, şehrimize ve gelecek nesillerimize kazandırılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Kalkınma Ajansımıza ve yatırım destek ofisimize çalışmalarında başarılar diliyorum."

- "864 projeye yaklaşık 114 milyon liralık destek verildi"

Varank, Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 864 projeye yaklaşık 114 milyon liralık destek verildiğini ifade etti.

Bu projelerin 263'ünün Kırklareli'nde hayata geçirildiğini anlatan Varank, 46 milyon liralık yatırım hacmi oluştuğuna dikkati çekti.

Vize, Demirköy, İğneada ve Kıyıköy hattında Kırsal Turizmi Geliştirme Projelerine şimdiye kadar 15 milyon lira yatırım yapıldığını vurgulayan Varank, şunları kaydetti:

"Bölgede altyapının gelişmesi için proje destekleri sunduk. Dupnisa Mağarası'dan Fatih Dökümhanesi'ne kadar birçok cazibe merkezinin gelişmesini sağladık. Bölgede, koruma, kullanma dengelerini gözeterek, kırsal turizmin gelişmesinde öncü adımlar attık. Yatırım destek ofisimiz vasıtasıyla bugüne kadar 437 teşvik belgesi verildi. Bu belgeler sayesinde 11 milyar lira tutarında sabit yatırım yapıldı ve 16 binin üzerinde istihdam oluştu. Yatırım destek ofislerimizin en büyük görevi yerli ve yabancı yatırımcılarla dinamik bir ilişki kurup, şehirlerimizi yatırımcılarla buluşturmak."

Trakya'nın önemli bir tarım havzası olduğunu vurgulayan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bölgemizde yetkilendirilmiş tohumculuk şirketleri var. Tohumculuk alanında son yıllarda artan ivmeyi desteklemek ve yerli firmalarımızın rekabetçiliğini yükseltmek için kollarımızı sıvadık. Milli Hibrit Tohum Geliştirme Projesi'ni başlattık. Bölgemizde bulunan 10 ticaret borsası ve 28 tohumculuk şirketinin katılımıyla Trakya Tohum AŞ'nin kuruluşu gerçekleşti. Namık Kemal Üniversitesinin de destekleriyle, Ar-Ge çalışmalarına hız verilecek. Burada geliştirilecek en verimli tohumların üretimi gerçekleştirilecek. Ayçiçeği, buğday, arpa ve çeltik tohumlarında milli üretimi artırıp, küresel rekabet gücü artırmış olacağız. Bu gerçekten çok önem verdiğimiz bir proje. Borsalarımızın, firmalarımızın ve üniversitemizin kurduğu bu üçlü yapı Türkiye’de ilk defa gerçekleşen bir model. Bu modelin gerçekleşmesinde Trakya Kalkınma Ajansımız büyük rol oynadı. 13 milyon liralık yatırımla bölgenin tohum ıslahı ve ticarileştirilmesi alanında önemli bir merkez haline gelmesini sağlayacağız."

Kırklareli'ne yeni bir İhtisas OSB kazandırmak için de destek verdiklerini belirten Varank, 2020 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kırklareli ve Tekirdağ’da seracılık ve kırsal kalkınma alanında 12,5 milyon liralık 5 projenin desteklendiğini kaydetti.

Tüm dünyayı Kırklareli'nin güzelliklerini görmeye davet eden Varank, bu şehrin görülmeye değer olduğunu dile getirdi.

Varank, bölgede yapılacak projeler hakkında da bilgiler verdi.

Programda Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından ofis binasının açılışı gerçekleştirildi.







