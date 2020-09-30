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Gündem Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklama! 'Bugün kalıcı üs kuruyoruz'
Gündem

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklama! 'Bugün kalıcı üs kuruyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeselini paylaşarak "4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika'da, bugün kalıcı üs kuruyoruz’’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 19:12:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan önemli açıklama! 'Bugün kalıcı üs kuruyoruz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından, 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeselini paylaşarak açıklamalarda bulundu.

Mustafa Varank belgeselle birlikte paylaştığı mesajında, "4 yıl öncesine kadar hiç olmadığımız Antarktika'da, bugün kalıcı üs kuruyoruz’’ dedi.

Zorlu beyaz kıta yolculuğunun belgeselleştirildiğini söyleyen Varank, ‘’En büyük desteği de galasına ev sahipliği yapan Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'den aldık, müteşekkiriz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) tarafından Beyaz Kıta Antarktika'ya düzenlenen seferde 24 araştırmacı, sorulara cevap aradı.

Seferde Prof. Dr. Ersan Başar ekip liderliğini yaparken, Doç. Dr. Burcu Özsoy ise koordinatörlük yaptı.

Araştırmalar sırasında çekilen 135 saatlik ham görüntüler 57 dakikalık görsel şöleni andıran 'Gezegenin Kara Kutusu: Antarktika' belgeseline dönüştü.

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