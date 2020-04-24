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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili "Hayalimizde ciddi bir erteleme yok ekibimiz potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." dedi.

2020-04-24 14:58:00 - 2020-04-24 15:16:56
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu.

Varank, "Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. Ekibimiz Kore, İngiltere, Almanya, İspanya, İtalya ve ülkemizdeki potansiyel tedarikçilerle görüşmelere devam ediyor." ifadelerini kullandı.

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