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Aktüel Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı."
Aktüel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı."

Yeniakit Publisher
2020-11-06 10:35:11 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünya ekonomisi salgınla ivme kaybederken, Türkiye vizyoner projeler ve yeni yatırımlarla bu süreçte emsallerinden ayrıştı."
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