Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Akit’e konuştu: 120 ülke Türkiye’den yardım istedi

Oğuzhan Gültekin Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yurtdışındaki başarılı bilim insanlarının ülkeye getirilmesinden yerli solunum cihazına, yerli otomobilden dünyaya yapılan yardımlara kadar bir çok konuda gazetemize özel açıklamalar yaptı. 120 ülkenin Türkiye’den yardım istediğini de aktaran Varank, bugüne kadar 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı yapıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, gündeme ilişkin önemli konularda Akit’e özel açıklamalar yaptı. Özellikle salgın döneminde önemi daha da ortaya çıkan yerli solunum cihazlarının muadilleriyle karşılaştırıldığında gerçekten başarılı bir cihaz olduğunu söyleyen Varank “Cihazının bu süreçte önemi çok fazlaydı. Biosys, Baykar, ASELSAN ve son olarak Arçelik gibi Türkiye'nin güzide firmaları devreye girerek çalışmaya başladı. 14 gün gibi kısa bir süre içinde seri üretilebilir hale getirdik. Cihazın içindeki bazı parçaları daha önce ithal ediyorduk. Salgın döneminde hiçbir ülke de Türkiye’ye bunları satmadı. Bizim mühendislerimiz bu parçaların tamamını da yerlileştirmiş oldu” dedi.

250 milyon maske dağıtıldı

Türkiye'de sağlık çalışanlarının maske ve koruyucu ekipman sorununun bulunmadığını da vurgulayan Varank, “Yaklaşık 250 milyon maskeyi vatandaşlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza ücretsiz dağıttık. Yüksek koruma sağlayan N95 ve N99 maskeleri yerli üretmemize karşın bunların içindeki filtreler ithaldi. Şu anda İstanbul Teknik Üniversitesi’nden bir hocamız ve TÜBİTAK’tan bir ekibimiz bu maskelerin içindeki filtreyi de yerli olarak üretmeyi başardı. Bunun da seri üretimi için yatırım çalışmalarını takip ediyoruz" bilgilerini verdi.

55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı gönderdik

Başka ülkelerin Türkiye'den özellikle koruyucu maske, tulum, gözlük, eldiven ve dezenfektan talepleri olduğunu da aktaran Varank, "Türkiye son dönemde yaptığı yardımlarla ‘veren el’ konumuna geldi. Bugüne kadar 120 ülke Türkiye'den yardım istedi. 55 ülkeye maske, tulum gibi koruyucu ekipman gönderdik” dedi.

Yerli otomobilde öteleme yok

Yerli otomobil çalışmalarına da değinen Varank, “Birkaç haftalık oynamalar elbette olacak ama ana planda şu anda bir öteleme yok. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'ndaki (TOGG) arkadaşlarımız çalışmalarına son sürat devam ediyor. TOGG'un araç fikri mülkiyet hakları, tasarımı ve tescili yüzde yüz Türkiye'ye aittir. Arkadaşlarımız bunu dizayn ederken yurt dışındaki firmalarla, en iyileriyle çalıştılar ama bu, aracın yerliliğine halel getirmiyor” şeklinde konuştu.

Türkiye'den giden her kişi için ‘beyin göçü’ tanımlaması yapılmasının doğru olmadığını belirten Varank şöyle devam etti: “İnsanlar yurt dışına çalışmaya, araştırma yapmaya gidebilir. Burada sıkıntı yok. Genç bir nüfusumuz var. 18 senede üniversitelerimizle olsun, Ar-Ge merkezlerimizle olsun teknoparklarımızla olsun güzel bir ekosistem kurduk ve insana yatırım yapmaya başladık. Bu yaptığımız yatırımların karşılığını da şu anda alabiliyoruz. Yurt dışında çok başarılı bilim insanlarımız var ve onların Türkiye'ye dönüşünü önemsiyoruz. Ayrıca bu dönüşleri sağlamaya yönelik çalışmalarımız devam ediyor.”