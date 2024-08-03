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Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik programlarıyla ihracatta ivmeye devam
Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik programlarıyla ihracatta ivmeye devam

Yeniakit Publisher
2024-08-03 17:09:00 -
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır: Teşvik programlarıyla ihracatta ivmeye devam

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin temmuzda ihracatta rekor tazelediğini belirterek, başta HIT-30 olmak üzere teşvik programlarıyla ihracata ivme kazandırmaya devam edeceklerini bildirdi.

​​​​​​​Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, temmuzda ihracatta rekor kırıldığını anımsattı.

Temmuzda ihracatın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,8 artarak 22,5 milyar dolara ulaştığını aktaran Kacır, “Dış ticaret açığımız yüzde 42,3 azaldı. Yıllıklandırılmış ihracatımız 261,5 milyar dolarla rekor kırdı. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 76,1 olarak gerçekleşti. HIT-30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı ve diğer teşvik programlarımızla Türkiye’nin üretimine, ihracatına ve büyümesine ivme kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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